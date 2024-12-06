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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Çorum'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

        Çorum'da iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçak darbesiyle yaralanan kişi olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 02:29 Güncelleme: 06.12.2024 - 02:29
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        Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
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        Çorum'da bir kişi, iş yerinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü.

        Ferdi Y. (22) ile Ayhan Doğan (57) arasında, Ayhan Doğan'a ait Damat Şükrü 3. Sokak'taki iş yerinde alacak nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ferdi Y, Ayhan Doğan'ı bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ayhan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

        Daha sonra 112'yi arayarak, Eskice köyünde bulunduğunu ve Ayhan Doğan'ı öldürdüğünü söyleyen Ferdi Y, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Ayhan Doğan'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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