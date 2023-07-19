Çorum'da 60 kaçak göçmen yakalandı

Çorum'daki operasyonda 60 kaçak göçmen yakalandı
Çorum'da kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonda Afganistan ve Irak uyruklu 60 kişi yakalandı
Çorum'da kaçak göçmenlere yönelik operasyonda 60 kişi yakalandı.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
DHA'nın haberine göre; yapılan operasyonlarda Irak ve Afgan uyruklu 60 kişi yakalanarak emniyete götürüldü. Yakalanan 60 yabancı uyruklunun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinden alınarak sınır dışı edileceği belirtildi.