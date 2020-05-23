Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu açıkladı. 23 Mayıs Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU 23 MAYIS 2020

23 Mayıs Türkiye'ye ait corona virüs tablsou henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 22 MAYIS

22 Mayıs Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000'İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." dedi.

4 BİN 276 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 154 BİN 500

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 37 bin 507 testten 952'si pozitif çıktı, 27 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 154 bin 500 oldu. Toplamda 4 bin 276 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 800, entübe edilmiş hasta sayısı 401 oldu. 116 bin 111 hasta da iyileşti.

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BAKAN KOCA: YAKINDA HAYATI DAHA FAZLA PAYLAŞACAĞIZ

Bakan Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçen ramazan ayının sona ermesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl tekrar kavuşmak üzere, on bir ayın sultanı ramazanı uğurluyoruz. Son sahurunuz, son iftarınız mübarek olsun. Bu yıl ailelerimizle birlikteydik. Gönüller bir olsa da dostlardan maalesef yoksunduk. Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız."