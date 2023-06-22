Kaçak göçmen operasyonu: 21 kaçak sınır dışı edilecek

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda birimin katılımıyla özellikle Cemaliye, Hıdırağa ve Kemalettin Mahallelerinde yapılan uygulamalar sonucunda 21 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yapılan kontrollerin ardından kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi bekleniyor. Pasaportu ve belgesi olmadığı belirlenen yabancı uyruklu şahıslar, karakollardaki işlemlerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.