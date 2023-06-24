Çorlu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Türkgücü Mahallesi´nde meydana geldi.

Marmaraereğlisi ilçesinden Çorlu istikametine gitmekte olan Caner T. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Türker B.'nin kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler Caner T. ile Türker B. ve otomobillerde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Sürücülerden Caner T. otomobilde sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Caner T. itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.