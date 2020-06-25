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Corendon Airlines, 3 Temmuz itibariyle yaz sezonu boyunca Brüksel’den Eskişehir’e düzenleyeceği uçuşların programını açıkladı.

Avrupa’daki Türklerin memleketlerine direkt seferler ile ulaşmasını kolaylaştırmak için Avrupa-Anadolu hatlarındaki uçuş sayılarını düzenli olarak arttırdığını bildiren Corendon, Eskişehir, Emirdağ ve Afyon’lu Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı Belçika ve çevresindeki talebi göz önüne alarak bu hattı da uçuş programına ekledi.

Corendon Airlines CEO’su Yıldıray Karaer, pandemi sürecine rağmen Avrupa’dan memleketlerine seyahat etme özlemi duyan çok sayıda Türk vatandaşı olduğu için bu sezon düzenleyecekleri bu uçuşların yoğun ilgi gördüğünü açıkladı.

Karaer, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’na ilk uçuşlarını 05 Ağustos 2009 tarihinde Boeing 737-300 tipi bir uçakla yaptıklarını, şimdi ise 3 Temmuz itibariyle Brüksel-Eskişehir hattına haftada 2 uçuş düzenleyerek yeniden başlayacaklarını açıkladı.

Karaer, "Amacımız, Brüksel’de base olan Boeing 737-800 tipi uçağımız ile yapacağımız bu uçuşlara yılın 12 ayı boyunca uçuş planını sürekli genişleterek devam etmek" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines, 27 Haziran itibarıyla Almanya, Hollanda, İsviçre ve Avusturya’dan Anadolu’nun 12 şehrine uçuşlara da başlayacak.