Diyarbakır'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Kırsal Aşağı Kuyulu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Hacı Şeker idaresindeki otomobil, çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki Mehmet Şeker, Mehmet Avşar ile Murselin Avşar yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kazada hayatını kaybeden Murselin Avşar. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mehmet Avşar ile Murselin Avşar, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR Sürücü Hacı Şeker ile Mehmet Şeker'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.