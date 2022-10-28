Büşra Çam kimdir?

Bir zamanlar İnadına Aşk adlı dizide canlandırdığı Habibe karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Büşra Çam, şimdilerde başrollerinde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın olduğu Çöp Adam dizisinde Begüm karakterini canlandırmaya hazırlanıyor. İşte ünlü ismin hayatı ve biyografisi...

BÜŞRA ÇAM KİMDİR?

30 Eylül 1988 yılında İstanbul, Şişli'de dünyaya gelen Büşra Çam, Eskişehirli grafik sanatçısı bir babanın kızıdır. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden 2008 yılında mezun olan ünlü isim bu mesleği yapmak istemediğine karar kılıp, Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümüne girmiş ve burada 2012 yılında eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 2013 yılında "Anladık Oldu Teşekkürler" adlı televizyon serisiyle başlayan Büşra Çam daha sonra sırasıyla, İnadına Aşk, Ver Elini Aşk, Şahsiyet gibi dizilerde boy göstermiştir.