Büşra Çam kimdir?

Bir zamanlar İnadına Aşk adlı dizide canlandırdığı Habibe karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Büşra Çam, şimdilerde başrollerinde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın olduğu Çöp Adam dizisinde Begüm karakterini canlandırmaya hazırlanıyor. İşte ünlü ismin hayatı ve biyografisi...
BÜŞRA ÇAM KİMDİR?
30 Eylül 1988 yılında İstanbul, Şişli'de dünyaya gelen Büşra Çam, Eskişehirli grafik sanatçısı bir babanın kızıdır. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden 2008 yılında mezun olan ünlü isim bu mesleği yapmak istemediğine karar kılıp, Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümüne girmiş ve burada 2012 yılında eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 2013 yılında "Anladık Oldu Teşekkürler" adlı televizyon serisiyle başlayan Büşra Çam daha sonra sırasıyla, İnadına Aşk, Ver Elini Aşk, Şahsiyet gibi dizilerde boy göstermiştir.
Vejeteryan beslenen ve sağlıklı yaşamı benimseyen Büşra Çam sosyal medya hesabından da sık sık yoga paylaşımları yapıyor. Çeşitli reklam filmlerinde rol alan yetenekli isim şimdilerde Çöp Adam dizisinde Begüm karakterini canlandıracak.
BÜŞRA ÇAM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Anladık Oldu Teşekkürler - 2013
İnadına Aşk ( Habibe ) - 2015
Ver Elini Aşk ( Kiraz ) - 2017
Şahsiyet ( Gonca ) - 2018
Çöp Adam ( Begüm ) - 2022
BÜŞRA ÇAM BOYU KAÇ?
88 doğumlu olan oyuncu Büşra Çam'ın boyu 168 kilosu ise 48'dir.
BÜŞRA ÇAM INSTAGRAM ADRESİ NE?
Büşra Çam sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanmaktadır. Güzel oyuncunun adresi @bushecam olarak bilinmektedir.
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