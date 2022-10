En Anlamlı İngilizce Sözler

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de bu durum aynıdır. Bu şekillenme sırasında anonim sözlerin yanı sıra, yazarların, düşünürlerin özlü sözleri de nesilden nesile aktarılır. Peki, dil öğrenirken ya da sosyal medyada paylaşmak üzere en sık duyulan İngilizce sözler, cümleler ve kelimeleri merak ediyor musunuz? O zaman, doğru yere geldiniz! İNGİLİZCE SÖZLER VE TÜRKÇE ANLAMLARI 2022 Bir konuşma sırasında, sosyal medya hesabınızda, WhatsApp durumunda ya da Instagram biyografi için yazılabilecek en güzel, anlamlı, cool (havalı), özlü, kısa ve resimli İngilizce sözler ile cümleleri sizler için derledik. Ufak bir hatırlatma yapılması gerekirse, İngilizce biyografi sözleri ülkemizde oldukça tercih edilmektedir. İşte, en güzel, etkileyici, kısa, uzun, özlü ve resimli İngilizce sözler ile resimli, aşk temalı İngilizce yabancı cümleler, kelimelerden bazıları

EN GÜZEL İNGİLİZCE SÖZLER "A smooth sea never made a skilled sailor." "Dalgasız deniz asla usta bir denizci yetiştiremez." "Do it today, or regret it tomorrow." "Bugün yap ya da yarın pişman ol." "If you fell down yesterday, stand up today." "Dün düştüysen bugün ayağa kalk." "A friend walks in when everyone else walks out." "Herkes çıkarken içeri giren kişi gerçek arkadaştır."

İNGİLİZCE SÖZLER HAVALI “If you want to shine like the sun, first burn like the sun.” “Eğer güneş gibi parlamak istiyorsan önce güneş gibi yan.” “Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.” “Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.” “Wealth is the slave of wise man, the master of a fool.” “Zenginlik, bir bilgenin kölesi, bir aptalın efendisidir.” “Silence is the most powerful scream.” “Sessizlik en güçlü çığlıktır.”

RESİMLİ İNGİLİZCE CÜMLELER “If you fell down yesterday, stand up today.” “Dün düştüysen bugün ayağa kalk.” “A friend walks in when everyone else walks out.” “Herkes çıkarken içeri giren kişi gerçek arkadaştır.” “Everything you can imagine is real.” “Hayal edebileceğin her şey gerçektir.” "Sometimes you have to travel a long way to find what is near." Bazen yakın olanı bulmak için uzun bir yolculuk yapmanız gerekir.

İNGİLİZCE ANLAMLI SÖZLER "Life shrinks or expands in proportion to one's courage." Hayat birinin cesaretine orantılı olarak küçülür veya genişler. “A good friend knows all your best stories. A best friend has lived them with you.” “İyi bir arkadaş tüm iyi anılarınızı bilir. En iyi arkadaş onları sizinle yaşar.” “If it is important to you, you will find a way. If not, you’ll find an excuse.” “Eğer senin için önemliyse bir yolunu bulursun. Eğer değilse bir bahane bulursun.” “Love the life you live. Live the life you love.” “Yaşadığın hayatı sev. Sevdiğin hayatı yaşa.”

EN ÜNLÜ İNGİLİZCE SÖZLER “Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.” “Sevdiğin bir işi seç, böylece hayatta tek bir gün bile çalışmamış olursun.” “Before you judge me, make sure that you’re perfect.” “Beni yargılamadan önce mükemmel olduğundan emin ol.” “A person starts dying when they stop dreaming.” “Bir insan hayal kurmayı bıraktığı zaman ölmeye başlar.” “Sometimes you have to travel a long way to find what is near.” “Bazen yakın olanı bulmak için uzun bir yolculuk yapman gerekir.”

ANLAMLI İNGİLİZCE YAZILAR “Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.” “Başarı istediğini elde etmektir. Mutluluk elde ettiğini istemektir.” “I have nothing to lose,but something to gain.” “Kaybedecek bir şeyim yok fakat kazanacak bir şey var.” “Men never remember, but women never forget.” “Erkekler hatırlamaz, kadınlar ise asla unutmaz.” “The greatest pleasure in life is doing what other people say you cannot do.” “Hayattaki en büyük zevk, insanların yapamazsın dedikleri şeyleri yapmaktır.”

İNGİLİZCE AŞK SÖZLERİ “Paradise is always where love dwells.” “Cennet daima aşkın yaşadığı yerdedir.” “Love is not what the mind thinks, but what the heart feels.” “Aşk zihnin düşündüğü değil, kalbin hissettiğidir.” “Love is the bridge between two hearts.” “Aşk iki kalp arasındaki köprüdür.” “Love is not just looking at each other, it’s looking in the same direction.” “Aşk aynı yönde bakmaktır, sadece birbirine bakmak değil.”

İNGİLİZCE MOTİVASYON SÖZLERİ “It’s not over until you win.” “Sen kazanana kadar bitmeyecek.” “There is only one way to happiness and that is to cease worrying about things which are beyond the power of our will.” “Mutluluğa giden tek bir yol var ki o da gücümüzün ötesinde olan şeylerle ilgili endişelenmeyi bırakmak.” “Imagination is more important than knowledge.” “Yaratıcılık bilgiden çok daha önemlidir.” “Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success.” “Yaptığın en küçük harekete bile kalbini, aklını ve ruhunu kat. Başarının sırrı budur.” İNGİLİZCE TARİHİ SÖZLER “People are trapped in history and history is trapped in them.” “İnsanlar tarihte, tarih de onlarda saklı.” (James A. Baldwin) “Those who don’t know history are destined to repeat it.” “Tarihi bilmeyenler onu tekrara mahkûmdur.” (Edmund Burke) “War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.” “Savaş barış demektir. Özgürlük köleliktir. Cehalet güçtür.” (George Orwell) “Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go.” “Yalnızca çok ileri gitmeyi göze alanlar, ne kadar ileri gidebileceklerini görebilirler.”