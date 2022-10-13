En Anlamlı İngilizce Sözler

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de bu durum aynıdır. Bu şekillenme sırasında anonim sözlerin yanı sıra, yazarların, düşünürlerin özlü sözleri de nesilden nesile aktarılır. Peki, dil öğrenirken ya da sosyal medyada paylaşmak üzere en sık duyulan İngilizce sözler, cümleler ve kelimeleri merak ediyor musunuz? O zaman, doğru yere geldiniz!

İNGİLİZCE SÖZLER VE TÜRKÇE ANLAMLARI 2022

Bir konuşma sırasında, sosyal medya hesabınızda, WhatsApp durumunda ya da Instagram biyografi için yazılabilecek en güzel, anlamlı, cool (havalı), özlü, kısa ve resimli İngilizce sözler ile cümleleri sizler için derledik. Ufak bir hatırlatma yapılması gerekirse, İngilizce biyografi sözleri ülkemizde oldukça tercih edilmektedir. İşte, en güzel, etkileyici, kısa, uzun, özlü ve resimli İngilizce sözler ile resimli, aşk temalı İngilizce yabancı cümleler, kelimelerden bazıları