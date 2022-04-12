Consus Enerji halka arz oluyor

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Yatırımcı Rehberi Halka Arz Özel programının bu haftaki konuğu Borsa İstanbul'da halka arz için 14-15 Nisan'da talep toplayacak olan Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) son gerçekleştirdiği toplantıda halka açılma için onay alan Consus Enerji, nominal hisse başına 4.50 TL fiyatla 14-15 Nisan tarihlerinde borsada satış - sabit fiyatla talep toplama ve eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğünün yarısı kadar bir fon fiyat istikrarı işlemleri için ayrılırken, Consus Enerji’nin borsada işlem görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.

BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİCİSİ

Özellikle tarımsal üretime yaptığı katkılarla, Türkiye’nin önde gelen biyokütle enerji üreticilerinden biri haline gelen Consus Enerji’nin, 40 MW’ı biyokütle ve güneşten oluşan yenilenebilir kaynaklardan, kalan kısmı ise dağıtık enerji tesislerinden olmak üzere toplam 94,1 MW’lık kurulu gücü bulunmakta. Consus Enerji, dağıtık enerji kapsamında ise yap-işlet modeli ile Türkiye’nin en büyük kojenerasyon ve trijenerasyon tesisi kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması (ESCo) olarak faaliyetlerini sürdürüyor.