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        Haberler Ekonomi Turizm Conrad'ın tüm enerjisi güneşten gelecek - Turizm Haberleri

        Conrad'ın tüm enerjisi güneşten gelecek

        Conrad Istanbul Bosphorus, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde hayata geçirdiği 4 milyon dolar yatırımlı GES ile otelin enerji ihtiyacını güneşten karşılayacak. Otelin yıllık yaklaşık 1,2 milyon dolar maliyetli enerjisi, 20 yıl boyunca kurulan GES'ten elde edilecek

        Giriş: 09.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:27
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        Conrad'ın tüm enerjisi güneşten gelecek
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        “Sürdürülebilir Turizm Sertifikası'na” sahip Conrad Istanbul Bosphorus, enerji ihtiyacını tamamen güneş enerjisinden karşılayacak.

        Aksoy Holding iş birliği ile hayata geçirilen proje kapsamında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4 milyon dolar yatırımlı Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuruldu. Yıllık yaklaşık 1,2 milyon dolarlık enerji maliyetini tamamı bu GES aracılığıyla karşılanacak. Santralin 20 yıl boyunca yenilebilir enerji üretebileceği belirtildi.

        Projeyle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Conrad Istanbul Bosphorus Genel Müdürü Rainer Gieringer, “Conrad Istanbul Bosphorus olarak Hilton Grubu Otelleri içerisinde ilk olan bu proje ile sadece otelimizin değil, tüm sektörün sürdürülebilir turizm anlayışını benimsemesine ilham vermeyi amaçlıyoruz. Proje ile 2025 yılı sonuna kadar 7.941 MWh enerji üretimi ve 7.917,177 ton karbon emisyonu azaltımı hedefimiz bulunmaktadır. Bu miktar, yaklaşık 428.814 adet ağaç dikimine eşdeğerdir. Markamızın 2030 yılına kadar karbon ayak izimizi yarıya indirme hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisine geçişimiz büyük bir adım. Sürdürülebilir turizmin öncülerinden biri olarak, enerji ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan karşılamanın sorumluluğunun bilincindeyiz" dedi.

        Otelin mülk sahibi de olan Aksoy Holding'un CEO’su Batu Aksoy ise, “Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde hayata geçirdiğimiz 4 milyon USD yatırım değerinde ve 5 MW kurulu gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımımız sayesinde Conrad Istanbul Bosphorus’un enerji ihtiyacının tamamını 20 yıl boyunca güneşten karşılayacak olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Sürdürülebilir turizmi desteklemek ve temiz enerji kullanımını teşvik etmek önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

        Toplantıda aktarılanlara göre; Conrad Istanbul Bosphorus, 2030 yılına kadar karbon ayak izini yarı yarıya indirme hedefini destekleyen uygulamaları ile geçen sene toplamda 3.000 ton karbon ayak izini sıfırladı. 2024 yılında tüm plastik kullanımını yüzde 95 oranında azalttı. Otel bünyesinde kullanılan, atık su olarak bilinen ‘gri su sistemi’ sayesinde 30.000 ton su tasarrufu sağladı.

        2024 yılında gıda israfını azaltmak hedefiyle tasarlanan sürdürülebilir gastronomi programı kapsamında ise, UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) ve Winnow (Ticari Gıda Atığı İçin Akıllı Mutfak Teknolojisi) iş birliği ile özellikle kahvaltı operasyonlarında 14 ton gıda israfının önüne geçildi.

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