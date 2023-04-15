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İMECE ile yola çıkan ConnectaT2.1 yörüngesine yerleşti

Yerli görüntüleme uydusu İMECE ile yola çıkan ConnectaT2.1'in, yörüngesine başarıyla yerleştiği bildirildi

Giriş: 15.04.2023 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL
ConnectaT2.1 yörüngesine yerleşti
AA

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ, Plan-S'nin üçüncü uydusu olan ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE ile yola çıkan ConnectaT2.1'in yörüngesine başarıyla yerleştiğini bildirdi.

Kontrolmatik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin bağlı ortaklığı Plan-S'in üçüncü uydusu olan ConnectaT2.1'in bugün fırlatıldığı ve yörüngesine başarıyla yerleştiği kaydedildi.

Akdeniz üzerinden geçişi sırasında ilk haberleşmenin sağlandığı ve uydu devreye alma aşamasına geçildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin ilk 6U küp uydusu olan ConnectaT2.1 3,2 metre çözünürlüklü yeryüzü gözlem uydusu olarak hizmet verecek ve bundan sonraki daha yüksek çözünürlüklü görüntüleme uyduları için öncü olacak" denildi.

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