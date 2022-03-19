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Çöl ile dağların birleştiği turizm bölgesi: Zahir Sıradağları

Tunus'un güneyindeki Zahir Sıradağları, dünyanın en iyi 100 sürdürülebilir turizm destinasyonu arasında yer alıyor

19.03.2022 - 11:35 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Tunus’ta doğa ve kültür turizminin parlayan yıldızı Zahir Sıradağları, dünyanın sayılı sürdürülebilir turizm destinasyonları arasında gösteriliyor. AA'nın haberine göre ülkenin güneyindeki geniş çöl bölgesinde uzanan Zahir Sıradağları, en yüksek noktası 689 metre olan nadir yağış alan alçak dağ oluşumları arasında sayılıyor.

  • Bölge, 12 etaptan oluşan 194 kilometrelik yürüyüş parkuruyla son yıllarda doğa ve kültür turizminde öne çıkıyor.

  • DÜNYANIN EN İYİ 100 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ

    Tunus Turizm Bakanlığı, 2014'ten bu yana İsviçre devleti ile ortaklaşa bu bölgenin sürdürülebilir turizm destinasyonları arasındaki yerini pekiştirmesi amacıyla birçok tanıtım faaliyeti düzenledi.

  • İki ülkenin tanıtım atağının ardından 2021'de Zahir Sıradağları eteklerinin yer aldığı bölge, doğa ve kültürel turizm alanında dünyanın en iyi 100 sürdürülebilir turizm destinasyonu arasına girdi.

  • Avrupa Sahil Ülkeleri Birliğine bağlı Hollanda merkezli Dünya Yeşil Destinasyonlar Örgütü tarafından dünyadaki en iyi 100 sürdürülebilir yeşil destinasyon arasında gösterilen Zahir Sıradağları etekleri, aynı organizasyon tarafından 2022’de düzenlenen turizm yarışmasında da en iyi 100 Yeşil Destinasyon Öyküsü Ödülü aldı.

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