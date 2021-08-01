Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ndeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre santral lojmanında siren anonslar çalındı ve çalışanlara tahliye edilmeye başlandı.

Öte yandan İş makinalarıyla santral etrafına hatlar kazılırken olası bir yangın sıçrama durumunda daha büyük bir felaket yaşanmaması için hidrojen tankları boşaltıldı.

RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRDİ

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Çökertme’deki yangının yerinden son durumu paylaştı. Tokat, yangının devam ettiğini fakat rüzgarın yön değiştirdiğini ve şu an için termik santralin tehlikede olmadığını duyurdu.