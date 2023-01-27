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Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli kar uyarısı

Son dakika haberine göre Meteoroloji'den beklenen haber geldi. Buna göre yarın sabah saatlerinden itibaren 14 ilde kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi

Giriş: 27.01.2023 - 16:02 | Güncelleme: ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Hava durumu
Çok sayıda il için kuvvetli kar uyarısı geldi!
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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari, Van, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarının pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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