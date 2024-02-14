Tokat'ta kaza, 10 Şubat akşamı kent merkezinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana geldi. Berkay Polat, yönetimindeki motosikletle yakıt aldıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, Eray Tezen yönetimindeki otomobil çarptı.

DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Berkay Polat ve arkasındaki Hasan Ertekin, yola savruldu.

PEŞ PEŞE ACI HABER GELDİ

Yaşamını yitiren 16 yaşındaki Hasan Ertekin.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Berkay Polat, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.