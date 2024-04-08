Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
İzmir'in Konak ilçesinde 28 yaşındaki bir genç, çıkan tartışmada kendisi gibi dövmeci olan aynı yaştaki çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.
İzmir'de çocukluk arkadaşı olan iki genç arasında çıkan tartışma faciayla bitti.
Konak'ta Furkan Uzunoğlu ile kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı C.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Fotoğraftaki: Furkan Uzunoğlu
Tartışmanın büyümesi üzerine C.G., Uzunoğlu'nu bıçakla yaraladı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sinir krizi geçiren C.G.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından Uzunoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.