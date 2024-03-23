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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocukların kavgası büyüklere sıçradı

        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışmaya büyükler de dahil olunca silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 19:32 Güncelleme: 23.03.2024 - 20:23
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        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Atatürk Mahallesi Gökkaya Sokak'ta, Müslüm A. (56) ile komşusu Necdet Kaya (70) arasında, küçük çocuklarının kavga etmesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Fotoğraf: İHA

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Müslüm A, tabancayla komşusu Kaya'ya ateş etti. Bu sırada olay yerindeki Müslüm A'nın damadı Saim A'ya (42) da mermi isabet etti.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaralı Necdet Kaya'yı ilçedeki özel bir hastaneye, Saim A'yı da Nizip İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kaya, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Saim A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın ardından şüpheli Müslüm A. gözaltına alındı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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