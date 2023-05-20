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Haberler Sağlık

"Çocukları trans yağlardan koruyun" uyarısı!

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, trans yağların hafıza problemine yol açtığını belirtti

Giriş: 20.05.2023 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL
"Çocukları trans yağlardan koruyun" uyarısı!
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İHA

Trans yağların bazı hayvanların süt ve vücut yağlarında bulunduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, "Trans yağların birincil diyet kaynakları işlenmiş besinlerdir. Bunların dışında trans yağ içeren besinler; raf ömrü uzun pişmiş ürünler, süt tozları, hazır satılan pişmiş hamur işleri, kurabiyeler, börekler, kekler, pastalar, pizza hamuru, paketlenmiş aperatif yiyecekler (kraker, mikrodalgada patlamış mısır, cips), çubuk margarin, katı bitkisel yağ, kızarmış besinler (patates kızartması, kızarmış tavuk, nugget, tavada balık), şeker çubukları. Yapay üretilen yağlar besinin raf ömrünü uzatır" dedi.

"HAFIZA PROBLEMLERİNE YOL AÇABİLİR"

Küçük, "Herhangi bir gözlemsel çalışmada olduğu gibi sonuçlar tek başına sadece trans yağların hafızada değişikliklere neden olduğunu göstermez ancak hafıza problemlerine yol açan etkenlerden biri olarak trans yağlar görülebilir" dedi.

Küçük, özellikle fazla miktarda doymuş ve trans yağ içeren ve gerek ambalajları gerekse tatlarıyla çocukların ilgisini çeken minik atıştırmalıkların sağlığı tehdit ettiğini kaydederek, "Bu nedenle çok pratik ve kolay tariflerle çocukların elinin altında olmasını istediğiniz sağlıklı atıştırmalıkları siz hazırlamalısınız" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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