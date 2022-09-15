Bu besinler tehlike saçıyor!

Bazı besinler, vücudumuza biz farkında olmasak da zarar veriyor. Tüketimi zararlı olan besinler konusunda uzmanlar sık sık açıklamalar yapıyor. İşte evinizde olmaması gereken o besinler...

TUZ

Her ne kadar tuzu günlük hayatımızda yaptığımız her yemeğe kullanıyor olsak da, fazla tüketimi tansiyon ve kalp hastalıklarına yol açıyor. Miktarı uygun olduğu sürece kaya tuzu, kristal tuzu kullanımı normal iken fazlaya kaçıldığında birçok hastalığa sebep olabiliyor.