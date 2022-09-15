Bu besinler tehlike saçıyor!

Bazı besinler, vücudumuza biz farkında olmasak da zarar veriyor. Tüketimi zararlı olan besinler konusunda uzmanlar sık sık açıklamalar yapıyor. İşte evinizde olmaması gereken o besinler...
TUZ
Her ne kadar tuzu günlük hayatımızda yaptığımız her yemeğe kullanıyor olsak da, fazla tüketimi tansiyon ve kalp hastalıklarına yol açıyor. Miktarı uygun olduğu sürece kaya tuzu, kristal tuzu kullanımı normal iken fazlaya kaçıldığında birçok hastalığa sebep olabiliyor.
HAZIR ÇORBA
Bu tür paketli gıdaların içerisinde koruyucu maddeler ve katkı maddeleri vardır. Hazır paket içerisindeki çorbalarda sodyum oldukça yüksektir. Hipertansiyonu olanlarda sodyum, kan basıncını olumsuz etkileyebilir ve vücudunuzda ödem oluşmasına yol açabilir.
HAZIR PUDİNG
Paketli gıdalardan olan hazır pudingler de içerisinde sodyum bulundurur. Hazır pudinglerin içerisinde bulunan katkı maddeleri bağırsak florasını bozabilir ve metabolizmanızı olumsuz yönde etkileyebilir.
HAZIR BULYONLAR
Hazır et bulyonları, sara, diyabet, obezite gibi hastalıkların oluşmasında etki edebiliyor. Et ve tavuk bulyonlarının içerisinde mono sodyum gluatamat olması sebebiyle evlerden uzak tutulması öneriliyor.
İŞLENMİŞ ET
İçeriğinde yüksek miktarda tuz bulunduğu için işlenmiş etler tansiyon hastalıklarına sebep olabiliyor. Çok fazla sodyum almak; böbrek hasarı, kalp krizi ve inme risklerinin artmasında rol oynuyor.
**Yazılanlar doktor tavsiyesi değildir, verilen bilgileri hayatınızda uygulamaya başlamadan önce doktorunuza danışın.**
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!