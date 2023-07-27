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        Haberler Sağlık "Çocukları 11.00 ile 14.00 arasında dışarı çıkarmayın"

        "Çocukları 11.00 ile 14.00 arasında dışarı çıkarmayın"

        Sıcak havanın etkisini sürdürdüğünü belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Doğan Öncü, "Çocukların saat 11.00 ile 14.00 arasında dışarı çıkmamalarını öneriyorum. Özellikle 6 ve 12 aylık çocukların bu saatlerde güneşe maruz kalmalarını istemiyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 09:46
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        "Çocukları 11.00 ile 14.00 arasında dışarı çıkarmayın"
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        Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hal böyle olunca da vatandaşlar çocuklarıyla birlikte denize ve havuza giderek serinliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Doğan Öncü, sıcak havanın etkisini arttırdığı şu günlerde önemli uyarılarda bulundu.

        "30 FAKTÖRLÜ GÜNEŞ KREMİ SÜRMELİ"

        Sıcak havalarda sıvı alımına özen göstermek gerektiğinin altını çizen Dr. Öncü, “Bunun yanı sıra çocukların saat 11.00 ile 14.00 arasında dışarı çıkmamalarını öneriyorum. Özellikle 6 ve 12 aylık çocukların bu saatlerde güneşe maruz kalmalarını istemiyoruz. Bu saatlerde güneşe çıkacaklar ise ebeveynlerinin 30 faktörlü güneş kremi sürmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

        "NE KADAR BOL BU TÜKETİRLERSE ÇOCUĞA DA O KADAR BOL SU GEÇECEK"

        Bol bol sıvı tüketmek gerektiğine dikkat çeken Dr. Öncü, bebeği 6 aydan küçük olan annelere yönelik de, “Annelerin de çocukları 6 aylık olana kadar bol bol sıvı tüketmeleri gerekiyor. 6 aya kadar bebeklere su vermediğimiz için bütün su ihtiyacını anne sütünden alacaktır. Çünkü anne sütünün yüzde 80’i sudur. Anneler ne kadar bol su tüketirlerse çocuğa da o kadar bol su geçecektir” diye konuştu.

        "KLİMA ÇOCUKLARA DOĞRUDAN ÜFLEMEMELİ"

        Sıcak havalarda çocuklara kalın giysiler giydirilmemesi gerektiğini anlatan Dr. Öncü, “Klima veya esen rüzgarda çocuklarıyla birlikte aileler otururken çocuklara kalın giysiler giydirilmemeli. İnce kıyafetler tercih edilmeli ve çocuklara doğrudan klima havası vurmaması gerekiyor. Direkt klimalı odada çocuğun kalmasını istemeyiz” şeklinde konuştu.

        "TEMİZ OLDUĞUNA İNANDIĞINIZ HAVUZA GİRİN"

        Açıklamalarını sürdüren Dr. Öncü, “Havuza ve denize girerken en az 30 faktörlü güneş kremi sürülmeli. Ayrıca 6 aydan küçük çocukların havuz ve denize girmesini önermiyoruz. Hem çocuğun aşı takvimi ilerlemediği hem de bebeğin vücudu o mikroplara daha hazır olmadığı için doğru bulmuyoruz. 6 aydan daha büyük çocuklarda kısa süreli deniz ve havuz olabilir ancak mutlaka temiz olduğuna inandığımız ve güvendiğimiz yerlere girmek gerekiyor” dedi.

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