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        Haberler Sağlık Çocuklarda solunum yolu hastalıkları artıyor! Kapalı ortamlara dikkat!

        Çocuklarda solunum yolu hastalıkları artıyor! Kapalı ortamlara dikkat!

        Kış aylarında çocukların okullarda ve kapalı ortamlarda uzun süre zaman geçirmesi nedeniyle solunum yolu enfeksiyonları arttı. Bu nedenle hastanelere başvurular da çoğaldı. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Doğançay Karahan çocukların enfeksiyonlardan korunması için neler yapılması gerektiğine yönelik Habertürk'e açıklamalarda bulundu

        dtopcu@haberturk.com
        Giriş: 16.01.2024 - 10:40 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:18
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        Kapalı ortamlara dikkat! Solunum yolu hastalıkları artıyor
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        Çocuklarda kışla birlikte hastalıklar kendisini göstermeye başladı. Solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığı çoğaldı. Kışın etkisiyle çocukların kapalı ortamlarda uzun süre kalmasıyla hastalıkların yayılması kolaylaşıyor. Habertürk’e konuşan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Doğançay Karahan, üst solunum yolu ve alt solunum yolu enfeksiyonlarıyla nedeniyle polikliniklere başvuranların sayısının arttığını belirtti.

        “YAKLAŞIK 3-4 KAT ARTIŞ GÖRMEKTEYİZ”

        Karahan, “Ateş, öksürük, burun tıkanıklığı gibi semptomlarla bize geliyorlar. Kış aylarının gelmesi havaların soğuması nedeniyle kapalı ortamda geçirdiğimiz vakit arttıkça virüslerin yayılım hızı da oldukça artmaya başladı. Bunun sonucunda üst solunum yolu alt solunum yolu enfeksiyonlarında yaklaşık 3-4 kat artış görmekteyiz” şeklinde konuştu.

        ÇOCUKLARI BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Kapalı ortamların sık sık havalandırılması gerektiğine dikkat çeken Karahan, “Okullarda ve kreşlerde kapalı ortam olduğu için en azından teneffüslerde sık sık havalandırma yapılması ve ortak kullanım olan oyuncakların dezenfekte edilmesi gerekir. Hasta çocukların da bu dönemde kreşe, okula gönderilmemesi evde istirahat etmesi önerdiğimiz şeyler arasında. Ayrıca hasta kişiler öksürürken veya hapşırırken ağızlarını kollarının içiyle kapatmalılar. Onlara el hijyenini öğretmek ellerini ağızlarına götürmeden önce ellerini yıkaması gerektiğini hatırlatmak çok önemli” diye konuştu.

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