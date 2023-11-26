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        Haberler Sağlık Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!

        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!

        Havaların soğumasıyla iç mekanlarda geçirilen vakit arttıkça üçlü enfeksiyon olan grip, RSV ve Covid-19'un bir arada görülme riskinin de arttığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Influenza, RSV ve Covid-19 enfeksiyonlarını bir arada görüyoruz. Bu durumda hastalık çok daha ağır seyrediyor, ateş düşmüyor, uzun sürüyor" dedi

        demetdemirkir@haberturk.com
        Giriş: 26.11.2023 - 05:04 Güncelleme: 26.11.2023 - 05:04
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        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
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        Havaların soğumasıyla üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülüyor. Üçlü salgın olan nitelendirilen grip, RSV (Respiratuar Sinsisyal Virüs) ve Covid-19'un bir arada görülmeye başladığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Böyle bir tehlike yazın yoktu. Hava soğudukça bu risk de artıyor. İnsanlar daha çok iç mekanlarda vakit geçiriyor. Çocuklar okula gidiyor, ki çoğu enfeksiyon için çocuklar rezervuar ve taşıyıcı durumundadır" dedi.

        ÜÇLÜ SALGIN ARALIK-OCAK-ŞUBATTA BEKLENİYOR

        Dr. Seçkin, grip, RSV ve Covid-19'un bir arada geçirilmesinin hastalığın çok daha ağır seyretmesine yol açtığını söyleyerek, "RSV, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde çok uzun süren öksürük, astım tarzı hırıltı, nefes darlığı, yüksek ateş hatta zatürreye kadar giden solunum yolu bulgularına yol açan bir virüs. Bu üçlü özellikle aralık-ocak-şubatta bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda uyarılarda bulunuyor" diye konuştu.

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        Küresel ısınmadan virüslerin de etkilendiğini kaydeden Dr. Seçkin, "Havalar bir ısınıyor, bir soğuyor. Her hava değişikliğinde virüsler daha çok mutasyon yapıyor. Biz zaten solunum yolu enfeksiyonlarda pikleri en çok yazdan sonbahara geçerken, sonbahardan kışa geçerken ve kıştan ilkbahara geçerken görüyoruz. Covid-19'da da yüzlerce hatta binlerce kez mutasyon oldu. Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüsün artık mevsimsel grip gibi olduğunu duyurdu. Artık mevsimsel ve eskisi kadar ağır seyretmiyor; ama sürekli mutasyonu devam eden bir virüs" dedi.

        ÜÇLÜ SALGINDA TEDAVİ

        Dr. Seçkin, "Tedavide ise hastada eğer grip varsa muhakkak antivirütik ilaç veriyoruz. İkili veya üçlü virüs tespit edilmişse de muhakkak grip ilacı veriyoruz. Üçlü enfeksiyon var ise hastanın bunu kendi kendine atlatmasını beklemek doğru değil, yanına antibiyotik de veriyoruz. Bir de çocuğun genel durumu iyi değilse çocuğun evde kalmasını değil, bir doktora gitmesini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

        "'RİSK GRUBUNDA DEĞİLİM' DİYE AŞILANMAMAK DOĞRU DEĞİL"

        Aşı konusuna de değinen Dr. Seçkin, "Hastalar enfeksiyondan hemen sonra aşılanabilirler. Böylece tekrar hastalığı geçirme ihtimalleri azalır. Aşı için 3 ay beklemeleri gereksizdir. Kişiler 'ben risk grubunda değilim, yaşım genç' gibi tutumlara girmemelidir. Kimin hastalığı nasıl geçireceğini ya da long covid olup olmayacağını önceden kestirmek imkansızdır. İkili ya da üçlü enfeksiyon geçirildiğinde bağışıklık sistemi daha az çalıştığından risk artıyor. Aşı tekrarlarını yapmak epey koruyucudur" ifadelerini kullandı.

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