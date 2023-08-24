Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Çocuklarda böbrek yetmezliğine neden olan yeni gen tanımlandı

        Çocuklarda böbrek yetmezliğine neden olan yeni gen tanımlandı

        Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özaltın ve ekibi tarafından çocuklarda böbrek yetmezliğine neden olan 'TBC1D31' isimli yeni bir gen tanımlandı. Prof. Dr. Özaltın, "Aslında bu gen, herkeste olan bir gen. Bu gendeki bozukluğun, böbrek ve idrar yollarında birtakım doğuştan anormalliklere sebebiyet verdiğini ortaya koyduk" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:48 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuklarda böbrek yetmezliğine neden olan yeni gen tanımlandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Prof. Dr. Fatih Özaltın ve ekibi, ebeveynleri arasında akraba evliliği olan biri ikiz olmak üzere 3 böbrek hastası kardeşin DNA'larını inceledi. 1,5 yıllık araştırmanın ardından çocuklarda böbrek yetmezliğine neden olan 'TBC1D31' isimli yeni bir gen tanımlandı. Araştırma, 'Clinical Genetics' dergisinde yayımlandı.

        Prof. Dr. Özaltın, söz konusu çalışmayı 1,5 yıl önce İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı'nda tanımlanan bir aile üzerinden yola çıkarak gerçekleştirdiklerini ve yeni geni bulduklarını belirterek, "Bu gendeki bozukluğun, böbrek ve idrar yollarında birtakım doğuştan anormalliklere sebebiyet verdiğini ortaya koyduk. Aslında bu gen, herkeste olan bir gen. Ancak bundaki anormalliklerin, buna 'mutasyon' adını veriyoruz; sağlıklı insanlarda olmaması gereken değişiklikler olduğu zaman, neyle sonuçlandığını net bir şekilde ortaya koyduk.

        Dolayısıyla yaptığımız çalışmada bu genin; anne karnında böbrek gelişimindeki kritik bir rolü olduğunu, böbrek gelişiminde önemli bir gen olduğunu saptamış olduk. Bu, idrar yollarının ve böbreklerin anne karnında normal gelişim süreçlerinin daha iyi anlaşılmasına ışık tutacağı gibi aynı zamanda bu genetik bozukluğun ne tip hastalıklara neden olabildiğini gördük ve ileride bu hedeflere yönelik tedavi stratejilerinin geliştirilmesine de bir kapı aralayacağını düşünmekteyiz. Bulduğumuz bu gen; böbrek embriyolojisinin daha iyi anlaşılmasında önemli bir eksiği tamamlayacak nitelikte bir gendir" dedi.

        "GENLERİ NE KADAR TANIRSAK, O KADAR İYİ TEDAVİ GELİŞTİREBİLİRİZ"

        Gendeki bozukluğun; üriner sistem denilen böbrek ve idrar yollarının doğuştan anormalliklerine sebebiyet verdiğini belirten Prof. Dr. Özaltın, "Üriner sistemin doğuştan anormallikleri çocuklarda diyaliz ve böbrek nakli gerektiren kronik böbrek yetmezliğinin en sık nedenini oluşturuyor. Bu genleri ne kadar iyi tanımlayabilirsek, ileride yapılacak çalışmalarda bunlara yönelik tedavi yaklaşımlarını o kadar iyi geliştirebiliriz. Aynı zamanda ailelere genetik danışma verebiliriz. Bu şekilde tekrardan benzer hastalıkta, benzer problemli çocuk doğmaması için toplumda bu hastalık yükünün hafifletilmesi, azaltılması için de çok kritik bilgiler sağlıyor" diyen konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çocuklarda böbrek yetmezliğine neden olan yeni gen
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Kural değişmedi yine davalık
        Kural değişmedi yine davalık
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Ramos kapısı aralandı!
        Ramos kapısı aralandı!
        Habertürk Anasayfa