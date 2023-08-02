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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk Çocuklar yazın tadını İş Sanat atölyeleri ile çıkarıyor

        Çocuklar yazın tadını İş Sanat atölyeleri ile çıkarıyor

        İş Sanat, İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde çocuklara yönelik atölyeler düzenliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 12:17
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        İş Sanat, İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde farklı yaş grubundaki öğrencileri, Ağustos ayında da eğlenceli ve öğretici atölyeler ile buluşturuyor.

        İstanbul’da 6-20 Ağustos, Ankara’da ise 5-27 Ağustos tarihleri arasında tamamı ücretsiz olarak düzenlenen atölyelerin içerikleri, yaş grupları, kontenjan sayısı ile ilgili detaylı bilgi www.issanat.com.tr adresinden alınabilir.

        Müzeler, Pazartesi günü dışında 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

        İSTANBUL'DA ŞEHRİN KALBİNDE EĞLENCELİ ATÖLYELER

        İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde farklı yaş gruplarına yönelik Yaşasın Cumhuriyet, Cumhuriyet Postası, Afişte Cumhuriyet, Müze Hatıram, Dünyanın Parası atölyeleri düzenleniyor.

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        Yaşasın Cumhuriyet atölyesinde sergiyi gezen çocuklar, Cumhuriyet kutlamalarına tanıklık ediyor, kendi kutlama tacını hazırlayarak atölyeden ayrılıyor. Cumhuriyet Postası atölyesinde ise, sergi turuyla başladıkları gezilerine Cumhuriyetin ilanı sonrası ülkenin kalkınması için atılan adımları keşfeden çocuklar, sergideki pul örneklerini inceleyip kendi kartpostallarını tasarlıyor.

        Yaşasın Cumhuriyet sergisi kapsamında düzenlenen Afişte Cumhuriyet atölyesi ise sergi turu ile başlıyor. Yeni bir devletin sosyal ve iktisadi gelişimine tanıklık eden öğrenciler, sergideki “İstiyoruz” afişinden hareketle kendi afişini tasarlıyor.

        Atölyeler ücretsiz olup info@isbankmuze.com.tr adresinden rezervasyon talebi oluşturulabilir.

        ANKARA'DA YAPILACAKLAR LİSTESİNE 'TARİHİ BİNADA BİR GÜN' EKLENECEK

        Türkiye İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi farklı yaş gruplarına yönelik Yaşasın Cumhuriyet, Kilden Mühür, Dünyanın Parası atölyeleri ile öğrencileri misafir ediyor.

        İş Sanat’ın yeni atölyelerinden Kilden Mühür'de, rehberli Yaşasın Cumhuriyet Sergi turunun ardından, çocuklar ülkenin kalkınması için atılan adımları inceleyip İktisat Kongresi’nde kullanılan mühürlerden ilhamla kendi mühür tasarımlarını hazırlıyor.

        atolye@issanat.com.tr adresinden rezervasyon talebi oluşturulabilir, 0312 222 70 66 telefon numarasından bilgi alınabilir.

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        #İş Sanat atölyeleri
        #İş Sanat
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