"AJANS SAHİBİ BANA İNANMADI"

Ardından bir cast ajansına kayıt olan Süleyman Yağcı, ajans sahibiyle yaşadığı ilginç diyaloğu da anlattı:



Ajansı sahibi sempatik bir hanımefendiydi. 'Abla, yollayabildiğin kadar dizilere gönder. Bana para vermişsin, vermemişsin önemli değil. Açıkçası ben sizi yapımcılara ulaşmak için merdiven olarak kullanacağım. Yarın ben gittiğimde Süleyman vefasız çıktın deme, bunu bil' dedim. Öyle bir kahkaha attı ki diğer odadaki kızlar geldiler 'ne oldu abla?' diye... O da 'bu Laz uşağı beni merdiven olarak kullanacakmış' dedi... Sonra, 'İstediğin zaman istediğin yere gidebilirsin, beni istediğin kadar merdiven olarak kullanabilirsin ama şunu unutma, bu kapıdan yüzlerce insan girdi. Hepsi hala benim elimde' dedi.