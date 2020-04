NARNİA GÜNLÜKLERİ SERİSİ (2005-2010)

(The Chronicles of Narnia Series)



C.S. Lewis'in "Narnia" serisi, çocuk seyircileri hedefleyen bir fantezi... Narnia filmlerinde gerçek hayatın takvimi, II. Dünya Savaşı yıllarını gösterir. Babalarının yanında savaşa katılamayan çocuklar, evin içindeki gizli geçitlerde Narnia adlı hayal dünyasına firar eder ve kendi savaşlarını orada verirler. Babaları Almanya'ya karşı ülkelerini savunurken, onlar da Narnia'da Aslan'ın rehberliğinde kötüleri yenmeye çalışırlar. Böylelikle İngiltere'nin yaşadıkları sorunları daha iyi anlarlar. 2005’te ‘Aslan, Cadı ve Dolap’ (The Lion, the Witch and the Wardrobe) ile başlayan Narnia Günlükleri, 2008’de ‘Prens Kaspiyan’ın (Prince Caspian) ardından 2010’da üçlemenin en iyi filmi olan ‘Şafak Yıldızının Yolculuğu’ (The Voyage of the Dawn Treader) ile sona erdi.