KORALİN VE GİZLİ DÜNYA (2009)

(Coraline)



Anne ve babanın ilgisizliğinden sıkılıp başka dünyalara kaçmak, ilk başta eğlenceli olabilir. Hatta orada anne ve babanızın benzerleriyle dahi karşılaşabilirsiniz. Ne var ki, hiçbir şey gerçek dünyanın ve anne ile babanın yerini tutamaz. Coraline daha iyi bir yer bulduğunu düşünse de bir süre sonra bu alternatif dünyanın barındırdığı tehlikelerle yüzleşiyor. Neil Gaiman’ın romanından uyarlanan, Henry Selick’in yönettiği film, çocukları, sahte hayal dünyalarına karşı uyarırken ebeveynlerini daha iyi anlamaya yönlendiriyor. Film içerdiği bazı karanlık ve korkutucu imajlar nedeniyle farklı ülkelerde farklı yaş sınırlamaları aldığını belirtelim.