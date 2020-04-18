18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
OZ BÜYÜCÜSÜ (1939)
(The Wizard of Oz)
Her çocuk için en güvenli yer evidir. Peki ya, oradan uzak düşerse? Kendini yabancı bir diyarda bulan Dorothy’nin (Judy Garland) eve dönüş serüveni, sunduğu fantezi evreniyle nesiller boyu çocukların en sevdiği filmlerden biri olmayı başardı. Aslında her şey bir çocuğun ebeveynlerinin koruyucu kanatlarından uzakta kendi başının çaresine bakmasıyla ilgili... Dorothy, hiç tanımadığı bir dünyada yeni arkadaşlar edinerek ve sorunlara çözümler üreterek evine dönmeye çalışırken, kendi ayaklarının üstünde durmayı öğreniyor. L. Frank Baum’un 1900 tarihli “The Wonderful Wizard of Oz” adlı romanından uyarlanan filmi Victor Fleming ve George Cukor yönetti.
GÖKTEN İNEN MELEK (1964)
(Mary Poppins)
P. L. Travers’in Mary Poppins serisinden sinemaya adapte edilen “Gökten İnen Melek”, eğlenceli ve klasik bir Disney müzikali… Acil bir dadıya ihtiyaç duyan Banks ailesinin yardımına, şemsiyesiyle gökten inen Mary Poppins yetişir. Mary sihirli güçlere sahip özel bir dadıdır... Bu filmden sonra, romanın sinema haklarını nasıl alındığının hikâyesini anlatan “Saving Mr. Banks”i (2013) de mutlaka seyredin. Filmden aldığınız tat ikiye katlanırken filmin hikâyesinin ardındaki sırları da keşfedeceksiniz. Robert Stevenson’un yönettiği filmde başrolleri Julie Andrews ve Dick Van Dyke oynuyorlar.
PRENSES GELİN (1987)
(The Princess Bride)
William Goldman’ın 1973’de yayımlanan kendi romanından sinemaya uyarladığı film, büyükbabasının hasta torununa anlattığı masalı getirir karşımıza. Masal, çiftlikte çalışan bir gencin (Cary Elwes) güzel Prenses Buttercup’ı (Robin Wright) kötü ve rezil Prens Humperdinck’den kurtarmaya çalışırken yaşadığı serüvenleri anlatır… Rob Reiner’in yönettiği film, hayli eğlenceli ve komik bir tarza sahip. İlk gösterime girdiğinde eleştirmenler çok beğenmiş ama gişelerde bekleneni verememişti. Ama yıllar içinde özellikle ABD ve İngiltere’de 1980’ler nostaljisi taşıyan kültleşmiş bir klasiğe dönüştü. Robin Wright, filmin ardından herkesin tanıdığı bir isim haline gelmişti.
GİZLİ BAHÇE (1993)
(The Secret Garden)
Ailesini kaybeden Mary, daha önce hiç karşılaşmadığı akrabalarının büyük evinde yaşamaya başlar… Yeni arkadaşlar edinmesi ve Gizli Bahçe’nin varlığını öğrenmesiyle birlikte hayatı değişir… Polonyalı yönetmen Agnieszka Holland’ın filmi, Frances Hodgson Burnett’ın 1911’de yayımlanan aynı adlı kitabından yapılan uyarlamalar arasında en iyisi olarak kabul edilir. Holland, orijinal eseri, eğlence ve mizahı ihmal etmeyen etkili bir Gotik atmosferle aktarıyor sinemaya. Roger Deakins’in görüntülerinin yanı sıra Maggie Smith’in Mrs.Medlock rolündeki oyunculuğunu da analım.
KÜÇÜK PRENSES (1995)
(A Little Princess)
‘Yerçekimi’ ve ‘Roma’ filmleriyle tanınan Alfonso Cuaron’dan harika bir çocuk edebiyatı uyarlaması…. Sara, babasının ‘küçük prensesi’ olarak büyümüştür. Babasının Birinci Dünya Savaşı’na katılmasının ardından New York’taki yatılı okula geldiğinde, okul müdürü Bayan Minchin’in sert tavrına rağmen bütün kızların bir prenses olduğunu düşünmeye devam eder. Ama babasının savaşta öldüğü haberinin gelmesiyle Sara’nın bütün hayatı değişir… F. Hodgson Burnett’ın aynı adlı romanından uyarlanan ‘Küçük Prenses’, Hollywood’un ve eleştirmenlerin Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron’un farkına vardığı film olarak bilinir…
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!