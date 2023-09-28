Çocuk hastalıkları neden arttı? Bakan Koca paylaştı, Prof. Kara açıkladı

REKLAM advertisement1

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Solunum yolu enfeksiyonları özellikle Eylül’den itibaren görülmeye başlıyor. Buna, çocukların okula dönmeleri ile taşıdıkları mikroorganizmaları, bakterileri ve virüsleri arkadaşlarına bulaştırmaları neden oluyor. Bu nedenle çocuklar ilk haftalarda çok sık hastalanıyorlar." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR BU HAFTALARDA NEDEN SIK HASTA OLUYOR? Ne yapmalı?



“Solunum yolu enfeksiyonları özellikle Eylül’den itibaren görülmeye başlıyor. Buna, çocukların okula dönmeleri ile taşıdıkları mikroorganizmaları, bakterileri ve virüsleri arkadaşlarına bulaştırmaları neden oluyor. Bu… pic.twitter.com/26U9UMNRl1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 28, 2023

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara’nın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Solunum yolu enfeksiyonları, özellikle kış aylarında, baktığımız zaman Eylül ayından itibaren görülmeye başlıyor. Özellikler çocukların okula başlaması, kreşlere, ana sınıflara dönmeleri ile bir araya gelmeleri de kendi taşıdıkları mikroorganizmaları, bakterileri ve virüsleri bir diğeriyle de paylaşmasına neden oluyor. Ve böyle olunca da özellikle çocuklar okullara başladıklarında, kreşe gittiklerinde, anasınıfına gittiklerinde ilk günler, ilk haftalarda ve özellikle de ilk ay içerisinde çok hastalanıyorlar. Buradaki en temel özellik; evdeyken genellikle tek başına veya ağabey, abla ya da kardeşiyle birlikteyken okula gittiğinde ise çok daha fazla sayıdaki çocukla, çok daha fazla sayıda insanla ve aynı zamanda da çok daha fazla sayıda bakteri ve virüsle karşı karşıya geliyor. Buradaki en önemli nokta; okula gitmeleriyle birlikte bu artışın bizim doğal olduğunu bilmemiz ama bunların bir kısmını en azından önleyebileceğimiz de aklımızda tutmamız. Önleme derken özellikle çocuklara el yıkama alışkanlığını kazandırmamız. Ders aralarında tenefüse çıkmalarını, açık alana çıkmalarını ve özellikle de öğretmenlerimizden ve öğrencilerimizden ders aralarında sınıfların camlarını açarak havalandırmasını sağlanmasının çocuklardaki enfeksiyon sayısını azaltacağını hatırlatmamız çok büyük önem taşımakta.