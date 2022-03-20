Tik istemsiz ard arda tekrarlayan hareket, jest, mimik ve sesler çıkarma şeklinde ortaya çıkan nörolojik kökenli bir rahatsızlık. Geçici tikler kısa sürede ortadan kaybolsa da, bazı durumlarda kişinin hayatı olumsuz etkilenebiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin genellikle 6-8 yaşları arasında ortaya çıkan tik problemlerinin bir yıl kadar sürerek sona erdiğini söyledi.
TİKLERİN EN BÜYÜK NEDENİ KAYGI
Kaygı düzeyi yüksek, içe dönük, fazla sosyal olmayan mizaç yapılarının tik edinmeye daha yatkın olduğuna dikkat çeken Dr. Seçkin "En sık gördüğümüz tikler göz kırpma, dil-dudak emme, saç kıvırma-koparma; ya da sebepsiz yere kaşınma, burnunu çekme, boğazını temizleme şeklinde" dedi. Tiklerin nedenlerinin genellikle genetik yatkınlık, çocukluk döneminde geçirilen travmalar ile kaygı düzeyinin yüksekliği olduğunu ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Bazen aileler bu belirtileri reflü, alerji, astım ya da göz rahatsızlıklarıyla karıştırıyor. Eğer tıbbi olarak böyle bir durum yoksa, çocuğun kaygı sebebini gözlemleyip anlayarak çocukla konuşup çözmek gerekir" dedi.
BEKLEYİN, GÖZLEMLEYİN, SABIRLI OLUN
Böyle bir durumda ailenin ve çocuğun etrafındaki diğer kişilerin eğitiminin çok önemli olduğunu söyleyen Dr. Seçkin "En kötü yaklaşım çocuğun dikkatini tikine çekerek sürekli uyarmak. Hiç kimse kızmayacak, düzeltmeyecek, dalga geçmeyecek. Bekleyin, gözlemleyin, sabırlı olun ve müdahale etmeyin. Çünkü çok büyük ihtimalle kısa sürede kendiliğinden geçecek. Biz ne kadar müdahale eder, ne kadar endişelenirsek tik de o kadar kalıcı olur" sözleriyle uyardı.
PANDEMİDE TİKLER ARTTI
Toplumda kalıcı, günlük hayatını olumsuz etkileyecek kadar yoğun tiklerin görülme oranının yüzde 1 ile 4 arasında olduğunu belirten Dr. Seçkin koronavirüs pandemisinin etkisiyle bu oranın çok arttığına dikkat çekti. Dr. Şirin Seçkin "Çalışmalar gösteriyor ki pandemi döneminde sadece çocuklarda değil, daha önce hiç böyle bir sorun yaşamamış yetişkinlerde de yeni yeni tikler ortaya çıktı. Bunun bir kısmının nedeni koronavirüsün beyinde oluşturduğu hasar, bir kısmının nedeni bu dönemde duyulan yüksek kaygı, bir kısmının nedeni ise sosyal medyada geçirilen süre" şeklinde konuştu.
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