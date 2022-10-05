Çocuğunun yanında tartıştığı taksiciye silah çekti!

DHA

Sarıyer'de bindiği takside şoförle tartışmaya başlayan yolcu, ağlayan çocuğuna aldırmadan belinden çıkardığı silahla şoförün üzerine yürüdü. DHA'nın haberine göre, takside başlayıp sokak ortasında devam eden kavgayı çevredekiler ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, pazar akşam saatlerinde lüks bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, karısı ve iki çocuğu ile birlikte bindiği taksinin şoförüyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan yolcu, arka koltuğunda oturduğu taksiden inerek şoföre saldırdı.

AĞLAYAN ÇOCUĞUNA ALDIRMADAN SİLAH ÇEKTİ Taksinin arka koltuğundan inerek şoförün üzerine saldıran yolcuyu, karısı ve toplanan vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Ancak çılgına dönen yolcu, küfürler savurmaya devam etti. Bu sırada kadın, ağlayan çocuğu kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı. Çocuğun 'baba' diye ağlayarak feryat etmesine aldırmayan kişi, belinden silah çekerek tehditler savurdu. Bu sırada kadının 'Refik lütfen' diyerek kocasını sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Araya giren vatandaşlar tarafları ayırarak kavganın daha da büyümesine engel oldu.