Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuğun çakmakla oyunu evi küle çevirdi

Diyarbakır'da çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Diyarbakır'da, çakmakla oynayan 4 yaşındaki çocuk yangına neden oldu. Evin kullanılamaz hale geldiği yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuk tedavi altına alındı

Giriş: 26.06.2023 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL
Çocuğun çakmakla oyunu evi küle çevirdi
İHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 202'nci Sokak'ta saat 12.20 sıralarında meydana gelen olayda, Pınar Apartmanı'nın 5'inci katındaki dairede iddiaya göre 4 yaşındaki çocuğun çakmakla oynaması sırasında yangın çıktı.

Bir anda daireyi saran alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuk ise sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alev topuna dönen daire vatandaşın telefon kamerasına yansırken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tekirdağ'da ölümlü kaza
Tekirdağ'da ölümlü kaza
"İstanbul'da eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı"
12 ile müftü atandı
12 ile müftü atandı
Adana'da silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.