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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Coca-Cola İçecek’e yatırımcılardan 6 ödül - İş-Yaşam Haberleri

        Coca-Cola İçecek’e yatırımcılardan 6 ödül

        Coca-Cola İçecek, kurumsal yatırımcı yayınlarından Institutional Investor tarafından düzenlenen Gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Yönetim Ekibi 2023 araştırmasında Tüketici Sektörü kategorisinde En İyi CEO ödülü üçüncü kez Burak Başarır'a, En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli ödülü Çiçek Uşaklıgil Özgüneş'e verildi. Yatırımcılarla etkili iletişim ve şeffaflığıyla övgü toplayan Coca-Cola İçecek 'En İyi Yatırımcı İlişkileri Programı', 'En İyi Yatırımcı İlişkileri Ekibi', 'En İyi Analist/Yatırımcı Etkinliği' ve 'En İyi ESG Programı' ödüllerini de kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 17:15 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:15
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        Coca Cola İçecek'e yatırımcı ödülü
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        Coca-Cola İçecek (CCI), Institutional Investor Research tarafından gerçekleştirilen 2023 Yönetici Ekibi Sıralamalarında bu yıl da bir çok ödüle layık görüldü. Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler kategorisinde Tüketici Sektörü’nde En İyi CEO ödülüne 2014-2023 tarihleri arasında Coca-Cola İçecek CEO’su görevini üstlenen ve 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı olarak atanan Burak Başarır layık görüldü. Böylece Burak Başarır, Institutional Investor tarafından yapılan araştırmada üç yıl üst üste bu ödülün sahibi oldu.

        281 ŞİRKET VE 501 KATILIMCI SEÇTİ

        Aynı kategoride Coca-Cola İçecek’in Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Çiçek Uşaklıgil Özgüneş, 2023 yılının En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli olarak seçilirken, Yatırımcı İlişkileri Programı, Yatırımcı İlişkileri Ekibi, Analist/ Yatırımcı Etkinliği ve ESG Programı kategorilerinin de birincilik ödüllerini CCI aldı. Bu ödüllerle CCI, yatırımcı ilişkileri ve yönetim mükemmeliyeti alanlarında sektör liderliğini pekiştirdi. Anket, global sermaye piyasalarında performans doğrulama ve piyasa hissiyatı konusunda lider bir sağlayıcı olan II Research tarafından, 11 farklı sektördeki 281 şirket ve 503 birey üzerinde gerçekleştirildi. Bu prestijli sıralama, CCI'ın yatırımcılarla etkili iletişim kurma ve şirket hakkında şeffaf bilgi sunma konusundaki kararlılığının bir yansıması olarak değerlendirildi.

        KATILIMDA BÜYÜK ARTIŞ

        12 Eylül 2023 tarihinde Londra'da yapılan açıklamada, II Research tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, CCI'ın sektöründeki yatırımcı ilişkileri ve yönetim mükemmeliyeti ile tanındığı ve beş oylama alanının tümünde birinci sırayı elde ettiği ifade edildi.

        Bu yılın anketi, 1.266 aday şirketten 2.733 CEO, CFO ve IRO'nun katılımıyla gerçekleştirildi ve toplam 1.872 oy, 851 şirketten geldi. Oy sayısı, Gelişmiş Avrupa için %20, Gelişen EMEA için ise %46 artış sergiledi. Yarışmada toplamda 281 şirket ve 503 birey, 11 sektörde aday gösterildi.

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        #haberler
        #coca cola
        #ödül
        #yatırımcı
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