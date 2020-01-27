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Coca Cola İçecek, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında hasar tespiti yaptıklarını, fabrikalarında ciddi bir hasar olmadığını açıkladı.

'OPERASYONLARIMIZ NORMAL ŞEKİLDE DEVAM EDECEK'

Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cuma akşamı Elazığ merkezli yaşanan ve tüm Türkiye'yi üzen deprem sonrasında bölgeye hemen intikal eden ilgili ekiplerimiz, çalışanlarımız ile irtibata geçmiş, fabrika ve depolarımızda hasar tespiti yapmıştır. Bölgedeki tüm çalışanlarımız güvende olup, onarımı için hemen başlanan hasarlar haricinde fabrikalarımızda ciddi bir hasar tespit edilmemiştir. Operasyonlarımız bu hafta içerisinde normal şekilde devam edecektir."