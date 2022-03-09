Coca-Cola'dan Rusya kararı

Coca-Cola'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin "kalbimiz Ukrayna'daki bu trajik olayların akıl almaz etkilerine katlanan insanlarla" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Coca-Cola'nın Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığı, koşullar geliştikçe durumun izlenmeye ve değerlendirilmeye devam edileceği kaydedildi.