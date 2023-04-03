Clint Eastwood son filmini çekecek

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En son filmi "Cry Macho", Eylül 2021'de HBOMax ve Warner Bros. tarafından yayınlanan oyuncu ve yönetmen Clint Eastwood son filmini çekmeye hazırlanıyor.

Sergio Leone imzalı Western filmleriyle parlayan oyunculuk kariyerine, 1970'lerden itibaren yönetmenliği de ekleyen 92 yaşındaki sanatçı, son filmi olarak lanse edilen "Juror #2" adlı yapımı yönetecek.

Film, bir cinayet davasında kurbanın ölümünde bir payı olabileceğinden şüphelenilen bir jüri üyesini konu alıyor. 2 numaralı jüri üyesi, jürinin kararını etkilemek ve kendi sırrını korumak için mi mücadele edeceği yoksa katıldığı adalet sistemine teslim mi olacağı konusunda ahlaki bir çıkmaza yakalanmıştır.

Yönetmenlik kariyerinde "Unforgiven", "Gran Torino", "Mystic River", "Million Dollar Baby" gibi birçok filme imza atan Eastwood'un yeni filminin başrollerinde Nicholas Hoult ve Toni Collette'in rol alacağı konuşuluyor.

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