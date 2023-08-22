Civan Canova'nın sanat hayatını yansıtıyor

"HAYATININ PARÇALARI BURADA"

Serginin açılmasında Civan Canova'nın ailesinin yanı sıra birçok kişinin emeğinin bulunduğunu vurgulayan Ozan Saltuk, şunları kaydetti: Ziyaretçilere unutamayacakları bir sergi deneyimi yaşatmayı başaracağımızı umuyoruz. Her gelen kişi, Civan Canova'nın ruhundan bir parça görme fırsatı bulacak. Evinden getirdiğimiz çalışma odası, fırçaları, tuvalleri, koltuğu, kısacası onun hayatının parçaları burada. Gelen herkese dayımı az da olsa tanıtma şansı yakalayabildiğimiz için çok mutluyum.