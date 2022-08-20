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Civan Canova kimdir, kaç yaşındaydı ve Kartal Tibet'in nesi oluyor? Usta oyuncu Civan Canova öldü mü, neden öldü?

Civan Canova kimdir? Ünlü oyuncu Civan Canova kaç yaşında ve neden vefat etti?

Civan Canova vefat haberiyle sevenlerini yasa boğdu. Geçtiğimiz hafta akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklayan Civan Canova, son dakika haberine göre hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberinin ardından "Civan Canova kimdir, kaç yaşındaydı?" soruları gündeme geldi. İşte Civan Canova filmleri, TV dizileri ve hayatı hakkında merak edilenler haberimizde...

20.08.2022 - 18:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Civan Canova 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Kumru Tibet Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Tibet, yayınladığı gönderide, "Canım abimi az önce kaybettik. Güle güle kıymetlim..." açıklamasını yaptı. Peki, usta oyuncu Civan Canova kimdir, kaç yaşındaydı? 

  • CİVAN CANOVA HASTALIĞI NEYDİ? 

    Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta hastane odasında yayınladığı bir video ile hayranlarını üzmüştü. "Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı." diyen 67 yaşındaki Canova, birkaç ay önce hastaneye başvurduğunu ve çekilen MR sonucunda akciğerinde belirsiz kitle tespit edildiğini ifade etmişti. Usta oyuncu Civan Canova'dan acı haber geldi.

  • CİVAN CANOVA KİMDİR?

    Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı, senarist ve tiyatro yönetmeni olan Civan Canova 28 Haziran 1955'te Ankara'da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra yatılı olarak TED Ankara Koleji'nde okudu. Üvey babası Kartal Tibet onu film setleri ile tanıştırdı. 1974 yılının yaz aylarında Yılmaz Güney'in Arkadaş filminde oyunculuğa başladı. Öğrenciliği sırasında Şerif Gören'in yönettiği Nehir (1977) adlı filmde rol aldı. Konservatuvardan 1979 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları kadrosuna girerek İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı, birçok oyunda görev aldı.

  • Yazarlığa ilk kez, 1989 yılında Kör Buluşma isimli bir film senaryosu yazarak başladı. Bu senaryo Kültür Bakanlığının açtığı senaryo yazma yarışmasında ilk ona girdi. 1994’te ilk oyunu Kıyamet Sularında'yı yazdı. Kızıl Ötesi Aydınlık adlı oyunun sonra yazdığı üçüncü oyunu Sokağa Çıkma Yasağı'nda (1997) bir sayım günü sokağa çıkamayan otel müşterilerinin geçirdikleri bir günü ironik bir dille anlattı. Bu oyun ile Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü kazandı. 1998'de sanatçı Açelya Akkoyun ile evlendi, çift 2004 yılında boşandı.

  • Canova, 1996 yılında Bizim Aile dizisinin senaryosunu yazmış ve dizide Ataç karakterini canlandırmıştır. Çiçek Taksi dizisinde Artist Celal, Paramparça dizisinde Rahmi Gürpınar rollerini canlandırdı. 2006 yılında, Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolü ile 43. Altın Portakal Film Festivali'nde Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı ve 12. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü “Sis ve Gece” filmindeki Cuma rolünü canlandıran İlyas Salman ile paylaştı.

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