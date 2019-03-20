Fransız üretici PSA markalarından Citroen'in, Türkiye'deki operasyonlarını Baylas Otomotiv'den kendi üstüne almasına Rekabet Kurulu'ndan onay geldi.

PSA, 2017'de Opel'i satın alması sonrası grup markalarının satış kanallarında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de değişim gitti. Bu kapsamda, grup markalarından Citroen'in Türkiye distribütörlüğünü 1995 yılından bu yana yürüten Baylas Otomotiv ile de Ocak ayının sonunda yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

PSA'NIN DİĞER MARKALARI İLE BİRLİKTE SATILACAK

Rekabet Kurumu'nun sitesinde yer alan 'Baylas Otomotiv A.Ş.’nin Citroen marka araçların satışına ve bu araçlara sağlanan hizmetlere ilişkin bazı varlıkları' başlıklı açıklamada, "Baylas Otomotiv A.Ş.’nin Citroen marka araçların satışına ve bu araçlara sağlanan hizmetlere ilişkin bazı varlıklarının Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi" ifadesi yer aldı.

Böylece, Citroen'in Türkiye'de satış ve satış sonrası operasyonlarının ise grubun diğer markaları Peugeot, Opel ve DS ile birlikte Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş. adı altında yürütüleceği de netlik kazanmış oldu.