Çip üretimi için 6,6 milyar dolar

Reuters'in haberine göre, Biden yönetiminin önümüzdeki hafta Güney Koreli Samsung'a ABD'de çip üretimini artırma hedefiyle, Teksas'taki çip üretimini genişletmek için 6 milyar dolardan fazla ödül verdiğini duyurmayı planladığını belirtildi.

Ticaret Bakanlığı Sekreteri Gina Raimondo tarafından açıklanacak olan sübvansiyon, Taylor Teksas'ta Samsung'un 2021'de duyurduğu 17 milyar dolarlık bir çip üretim tesisi, başka bir fabrika, gelişmiş bir paketleme tesisi ve bir araştırma ve geliştirme merkezi de dahil olmak üzere dört tesisin inşasına gidecek.

Haber ajansının kaynaklarının, bu sübvansiyounun, açıklanmayan başka bir yere yapılan yatırımı da içereceğini ve Samsung'un anlaşmanın bir parçası olarak ABD yatırımını iki katından fazla artırarak 44 milyar doların üzerine çıkaracağını da söylediği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı ve Samsung yorum yapmaktan henüz kaçınırken, Teksas Valisi Greg Abbott'un ofisi de yorum taleplerine yanıt vermedi.