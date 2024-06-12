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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim 'Çip'te ABD-Rusya-Çin üçgeni! ABD’den Rusya’ya yarı iletken ambargosunu genişletme hamlesi - Teknoloji Haberleri

        ABD’den Rusya’ya yarı iletken ambargosunu genişletme hamlesi

        ABD, Çin üzerinden Rusya'ya yarı iletken çip satışını kısıtlamak için yaptırımları sıkılaştırıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 10:16 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:16
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        'Çip'te ABD-Rusya-Çin üçgeni!
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        ABD’nin, Rusya’ya yönelik yarı iletken çiplerin satışına ilişkin yaptırımları genişleteceği bildirildi. Bu adım, özellikle Çin’deki üçüncü parti satıcıları hedef alarak, Rusya’nın bu kritik bileşenlere erişimini daha da sınırlamayı amaçlıyor. Yaptırımlar, Batı’nın yaptırımlarını aşma girişimlerine karşı koymak ve Ukrayna’ya karşı yürüttüğü askeri operasyonları engellemek için Biden yönetiminin daha geniş bir stratejisinin parçası.

        RUSYA'NIN SAVAŞ YETENEKLERİNE BASKI

        Yeni önlemlerin, sadece ABD’de üretilen ürünleri değil, ABD markalı ürünleri de kapsayacak şekilde mevcut ihracat kontrollerini genişletmesi ve 12 Haziran 2024 Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Bu eylem, Ukrayna’daki çatışmaya devam eden uluslararası tepkiyi ve Rusya’nın savaş yeteneklerine ekonomik baskı uygulama çabalarını yansıtıyor.

        Bu yeni yaptırımların, Rusya’nın savunma ve teknoloji sektörlerindeki gelişimini önemli ölçüde yavaşlatması ve uluslararası arenada Rusya’ya karşı birlik mesajı verilmesi bekleniyor. ABD yönetimi, müttefiklerini de benzer adımlar atmaya teşvik ederek, Rusya’nın alternatif kanallar aracılığıyla yarı iletken çip temin etme çabalarını engellemeyi hedefliyor. Bu hamle, teknolojik üstünlüğün korunması ve global güvenlik endişelerine karşı koyma çabasının bir parçası olarak görülüyor.

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