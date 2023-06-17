Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem İstanbul

Cip pastaneye daldı! O anlar kamerada

Sürücüsünün fren yerine gaza basması ile birlikte bir pastaneye giren cip, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. 5 kişinin hafif yaralandığı İstanbul Çekmeköy'deki kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Kazadan 10-15 dakika öncesinde, pastanede dolu olan masaların boşalması, olası bir faciayı önledi

Giriş: 17.06.2023 - 16:35 | Güncelleme: ABONE OL
Cip pastaneye daldı! O anlar kamerada
DHA

Çekmeköy'de cip sürücüsü fren yerine gaza basınca pastaneye daldı. 5 kişinin hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çekmeköy'de Mimar Sinan Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde dün saat 14.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Evrin Ergen yol kenarına yanaştığı sırada fren yerine gaza basınca kaldırımı aşarak pastaneye daldı. Kazada sürücü ile pastanedeki 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza anında pastanenin içinde yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cip çekiciyle pastaneden çıkarılarak götürüldü.

Kazayı anlatan pastanenin sahibi Ensar Demirci, “Kıl payı ufak tefek sıyrıklarla kurtardık. 10-15 dakika öncesinde buralarda masalar hep doluydu. En büyük şansımız buranın boşalmış olmasıydı. İçeride iki müşteri vardı, onlar da ufak tefek sıyrıklarla atlattı" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Oksijen cennetinde kekik hasadı
Oksijen cennetinde kekik hasadı
2 ve 4 yıllık sözel bölümleri ve taban puanları
2 ve 4 yıllık sözel bölümleri ve taban puanları
Eskiden yaşam iksiri olarak biliniyordu!
Eskiden yaşam iksiri olarak biliniyordu!
2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans eşit ağırlık bölümleri ve taban puanlar
2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans eşit ağırlık bölümleri ve taban puanlar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.