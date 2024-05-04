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        Haberler Dünyadan Cinsel istismar suçlusu Epstein'in 'küçük kara kitabı' açık artırmada

        Cinsel istismar suçlusu Epstein'in 'küçük kara kitabı' açık artırmada

        ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölen Jeffrey Epstein'ın 'küçük kara kitabı' açık artırmayla satışa sunulacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 15:52 Güncelleme: 04.05.2024 - 15:52
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        • 1

          ABD merkezli 'Alexander Historical Auctions' adlı müzayede evi çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanırken 2019'da hapishanede ölen Jeffrey Epstein'ın, 221 önemli kişinin isminin yer aldığı 'küçük kara kitabı' 15 Mayıs'ta kapalı açık artırmayla satışa sunacağını açıkladı. Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada satın alacak kişinin kimliğinin ve teklifinin gizli tutulacağı belirtilerek, 'Kitapta Epstein'in irtibat kurduğu kişilerin isimleri, adresleri ve telefon numaralarının yanı sıra aile üyelerinin, sekreterlerin, acil durum iletişim bilgileri de bulunuyor. Kitapta daha önce kamuya açıklanan isimler dışında açıklanmayan yüksek profilli 221 kişinin ismi de bulunuyor.

        • 2

          Bu kitabı 1990'ların ortasında Manhattan'da yaşayan bir müzisyen, New York’ta bir kaldırımda buldu. Daha sonra kitap FBI tarafından incelendi fakat o dönem delil teşkil edecek bir öneme sahip olduğu düşünülmedi. Kitapta 1998'de satın aldığı özel adası Little Saint James ile ilgili ayrıntılar da bulunuyor. Epstein'ın adayı satın aldığı adamın karısının iletişim bilgileri yer alıyor. Kitapta ayrıca adresleri kamuya açık kayıt aramalarında bulduğumuz konutlarla eşleşen Epstein'ın akrabalarına ilişkin ayrıntılı bilgiler de yer alıyor" ifadeleri kullanıldı.

        • 3

          EPSTEİN DAVASI

          Jeffrey Epstein dava dosyaları 3 Ocak’ta kamuya açıklanmaya başlanmış ve dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Yayınlanan belgeler, Epstein’ın kurbanlarından biri olan Virginia Giuffre tarafından 2015 yılında Ghislaine Maxwell’e karşı açılan davanın bir parçası olan dosyalarda, birçok ünlü iş insanı, politikacı ve ünlünün isimleri yer almıştı.

        • 4

          Jeffrey Epstein, 2005'te ABD'nin Florida eyaletinde, 14 yaşında bir kızla cinsel ilişkiye girmek için para verdiği iddiasıyla gözaltına alınmış, reşit olmayan birçok kız Epstein'in ve arkadaşlarının kendilerini cinsel istismara maruz bıraktığını iddia etse de mahkeme Epstein'i 2008'de tek bir kişiye cinsel istismar uygulamaktan suçlu bulmuştu. Epstein, suçlu bulunmasının ardından 13 aylık bir ceza aldı. New York savcılarının Epstein'i 2019'da fuhuş ağı oluşturmaktan suçlu bulmasının ardından, milyarder gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulundu.

        • 5

          Dava dosyasında ilk gözaltı sürecine dair; "Bu davanın kökenleri, finansçı Jeffrey Epstein'a karşı on yıldır devam eden ceza davasına dayanıyor. 30 Haziran 2008'de Epstein, Florida eyaletinde 18 yaşın altındaki bir kişiyi fuhuş için teşvik etme ve temin etme suçlamalarını kabul etti. Suçlamalar, bazıları Florida'nın reşit olma yaşı olan on sekiz yaşın altında olan, özel olarak kiralanan 'masözler' ile cinsel aktiviteden kaynaklanıyordu. Eyalet ve federal savcılarla yapılan anlaşma uyarınca Epstein, eyaletin suçlamalarını kabul etti. Sınırlı hapis cezasına çarptırıldı, cinsel suçlu olarak kaydedildi ve kurbanlarına tazminat ödemeyi kabul etti. Buna karşılık savcılar federal suçlamalarda bulunmayı reddetti" ifadeleri kullanıldı.

        • 6

          DOSYALARDA KİMLERİN İSİMLERİ GEÇİYOR

          Dosyalarda adı geçen çok sayıda tanınan politikacı ve ünlü bulunuyor. Bill Clinton ve Donald Trump'ın yanı sıra İngiltere Prensi Andrew, eski New Mexico Valisi Bill Richardson ve eski Senatör George Mitchell, ünlü mankenler Heidi Klum ve Naomi Campbell, şarkıcı Michael Jackson ‘da dosyalarda adı geçen ünlülerdendi. Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile ilgili olarak Epsetin ile yakın oldukları ve birçok uçak yolculuğu yaptıkları ifadeler arasında yer alırken, Prens Andrew’in söz konusu adayı çok kez ziyaret ettiği ve reşit olmayan kızlara cinsel istismarda bulunduğu davacılar tarafından iddia edilmişti. Prens, verdiği röportajlarda bu iddiaları reddederek Jeffrey ile arkadaş olduklarını doğruladı. Donald Trump ile ilgili dava dosyalarında, Epstein ile yakın oldukları ifadeleri kullanıldı.

        • 7

          FRANSIZ ŞÜPHELİ DE ÖLÜ BULUNDU

          Dosyada ismi geçen Fransız mankenlik ajansı sahibi Jean Luc Brunel ise reşit olmayan kızların cinsel istismar amaçlı ticareti şüphesiyle 2020 Aralık’da tutuklanmıştı. Epstein ile yakın arkadaş olduğu belirtilen Brunel, 2022’nin Şubat ayında tutuklu olduğu Paris’teki hapishane hücresinde ölü bulunmuştu.

        • 8

          "EVİNİN HER KÖŞESİNDE ÇIPLAK KIZ TABLOLARI VARDI"

          Birçok üst düzey siyasetçi ve sanatçı ile cinsel birlikteliğe zorlandığını ifade eden davacı Virginia Guiffre, tanınmış bir başbakan, iş insanı ve model ajansı işleten Jean Luc Brunel, Harvard hukuk profesörü Alan Dershowitz tarafından birçok kez istismar edildiğini ifade etmişti. Virginia ayrıca, Epstein’in istismar görüntülerini kayıt altında tuttuğunu açıklamıştı. Evde çalışan hizmetliler, evinin her odasında kamera olduğunu ve duvarlarda çıplak kız tablolarının olduğunu belirtmişti.

          Fotoğraflar: Sutterstock, Backgrid USA, DHA

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