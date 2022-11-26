Avrupa futbolunda oyuncu değişimi

Bu gelişme, Pekin yönetiminin sermaye kontrollerini sıkılaştırmasından bu yana Çinli yatırımcıların Avrupa futbolundan geri çekilmeleri anlamına da geliyor.

Bu noktada, Silver Lake'in City Football Group'daki konumunu geliştirmeye yönelik devam eden isteğinin, kurumsal yatırımcıların spor varlıklarını satın alma iştahını gösterdiği söylenebilir.

2008 yılında Manchester City'yi satın alan Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Abu Dabi merkezli Newton Investment and Development aracılığıyla ana gruptaki hakim hissedar olarak hissesini de artırdı. Manchester City, onun kontrolü altında, Premier Lig'de birçok şampiyonluk yaşadı İngiliz futbolunun önemli temsilcilerinden biri haline geldi.

Financial Times'in haberine göre, City Football Group (CFG), Silikon Vadisi merkezli şirketin China Media Capital'den (CMC) daha fazla hisse satın aldıktan sonra City Football Group'un yüzde 18'inden fazlasına sahip olduğunu doğruladı.

ÇİNLİLER AVRUPA FUTBOLUNDAN ÇIKIYOR

Financial Times geçen ay, Nanjing merkezli teknoloji perakendecisi Suning tarafından kontrol edilen İtalyan futbol kulübü Inter Milan için ABD merkezli spor, teknoloji, medya ve telekomünikasyona odaklanan ticaret bankası Raine Group'un alıcı aradığını bildirmişti.

Inter ise, tam bir satış yerine yatırım almayı değerlendireceğini söylemişti. Diğer Çinli yatırımcılar ise, geçtiğimiz dönemde İngiliz Premier Ligi kulübü Aston Villa'dan Fransız Lyon'a kadar çeşitli kulüplerdeki hisselerini ellerinden çıkardılar.

Çinli yatırımcılar Avrupa futbolundaki yatırımlarını birer birer satarken, ABD'li yatırımcılar Todd Boehly ve Clearlake Capital, Mayıs ayında Premier Lig ekiplerinden Chelsea FC'yi 4.25 milyar sterline satın alarak bir futbol kulübünün en yüksek satın alma tutarına imza atmışlardı.

Bu anlaşma, Chelsea'nin Avrupalı rakipleri için de bir ölçüt oluşturdu.

Öyle ki, 2010'dan bu yana İngiliz ekip Liverpool'u elinde bulunduran Fenway Sports Group (FSG) da, kısa bir süre önce takımı satışa çıkarmış ve 4 milyar sterlin fiyat biçmişti.