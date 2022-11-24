Teknoloji devi Apple, Manchester United'ı satın almak istiyor! Premier Lig'in köklü kulübünün sahipleri Glazer Ailesi geçen günlerde kulübe gelebilecek maddi teklifleri değerlendirmeye alacağını açıklamış ve ardından bunun için bir danışmanlık firmasına da yetki vermişti.

Yıllık geliri yaklaşık 326 milyar sterlin olan Apple'ın dünyanın en büyük teknoloji şirketi olduğu kaydediliyor. Kalofirniya merkezli şirketin Manchester United gibi büyüklükte bir kulübün sahibi olma deneyimi yok ancak Apple'ın CEO'su Tim Cook'un, United'a sahip olmanın getireceği fırsatları keşfetmeye hevesli olduğu ifade edildi.

İngiltere basınından Daily Star'da çıkan habere göre Glazer Ailesi, gelen en yüksek teklife Manchester United'ı devredecek. Apple'ın ise bu yarışa güçlü bir elle girmeyi planladığı belirtildi.

Cook'un aralarında The Raine Group'un da bulunduğu satışı denetlemek için yetkilendirilen bankalarla görüşme ayarlayacağı da belirtildi.

Habere göre Cook'un planının bir parçası, Apple'ın dünyanın en iyisi olarak kabul edilecek son teknoloji yeni bir stadyumun inşasını finanse edilmesi yönünde.

Glazer Ailesi, Daily Star'a yaptığı özel açıklamada kulübün satışından 8,25 milyar sterlinlik bir fiyat talep etmişti ancak uzmanlar bu meblağın, pazar için gerçekçi olmadığı belirtiliyor.