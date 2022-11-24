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Manchester United'ı teknoloji devi Apple istiyor!

Cristiano Ronaldo gündemiyle çalkalandıktan sonra Glazer Ailesi'nin elden çıkarmayı düşündüğü Manchester United'la teknoloji devi Apple ilgilenmeye başladı! İngiltere'de çıkan habere göre Apple, Kırmızı Şeytanlar'ı satın alabilir. Konuşulan rakam ise 5,8 milyon sterlin!

Giriş: 24.11.2022 - 14:25 | Güncelleme: ABONE OL
Manchester United'ı teknoloji devi Apple istiyor! - Spor haberleri

Teknoloji devi Apple, Manchester United'ı satın almak istiyor! Premier Lig'in köklü kulübünün sahipleri Glazer Ailesi geçen günlerde kulübe gelebilecek maddi teklifleri değerlendirmeye alacağını açıklamış ve ardından bunun için bir danışmanlık firmasına da yetki vermişti.

İngiltere basınından Daily Star'da çıkan habere göre Glazer Ailesi, gelen en yüksek teklife Manchester United'ı devredecek. Apple'ın ise bu yarışa güçlü bir elle girmeyi planladığı belirtildi.

Yıllık geliri yaklaşık 326 milyar sterlin olan Apple'ın dünyanın en büyük teknoloji şirketi olduğu kaydediliyor. Kalofirniya merkezli şirketin Manchester United gibi büyüklükte bir kulübün sahibi olma deneyimi yok ancak Apple'ın CEO'su Tim Cook'un, United'a sahip olmanın getireceği fırsatları keşfetmeye hevesli olduğu ifade edildi.

Cook'un aralarında The Raine Group'un da bulunduğu satışı denetlemek için yetkilendirilen bankalarla görüşme ayarlayacağı da belirtildi.

Habere göre Cook'un planının bir parçası, Apple'ın dünyanın en iyisi olarak kabul edilecek son teknoloji yeni bir stadyumun inşasını finanse edilmesi yönünde.

Glazer Ailesi, Daily Star'a yaptığı özel açıklamada kulübün satışından 8,25 milyar sterlinlik bir fiyat talep etmişti ancak uzmanlar bu meblağın, pazar için gerçekçi olmadığı belirtiliyor.

ABD'li Malcolm Glazer, Manchester United'da kontrolü 2005 yılında 790 milyon sterlin ile devraldı. 17 yıllık Glazer döneminin özellikle son dönemi, taraftarlarca protesto ediliyordu.

Manchester United, 2013'ten bu yana Premier Lig'i kazanamıyor ve Manchester City ile Liverpool'la rekabet etmekte zorlanıyor. Mayıs ayında Old Trafford'da oynanan Liverpool maçında United taraftarları büyük bir protestoya imza atmıştı.

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