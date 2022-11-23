Manchester United satışa çıkarıldı!

2005'ten beri Manchester United'ın sahibi olan Glazer Ailesi, kulübü satışı için bankalara yetki verdi. The Athletic'in aktardığına göre kulübe yeni yatırımcı bulmak ya da diğer işlemler için tüm seçenekler değerlendirmeye alındı.

Daha önce Chelsea'nin satışında da kulübün finansal danışmanı olarak görev yapan The Raine Group'a bu konuda yetki verildi. ABDli Malcolm Glazer, Manchester United'da kontrolü 2005 yılında 790 milyon sterlin ile devraldı. 17 yıllık Glazer döneminin özellikle son dönemi, taraftarlarca protesto ediliyordu.

Manchester United, 2013'ten bu yana Premier Lig'i kazanamıyor ve Manchester City ile Liverpool'la rekabet etmekte zorlanıyor. Mayıs ayında Old Trafford'da oynanan Liverpool maçında United taraftarları büyük bir protestoya imza atmıştı.

Kırmızı Şeytanlar olarak da bilinen Manchester United, İngiliz televizyon kanalı TalkTV'de yayınlanan röportajdan sonra Cristiano Ronaldo gündemiyle çalkalanıyordu. Dün akşam saatlerinde Ronaldo'nun sözleşmesi feshedilirken Manchester United formasıyla 346 maçta 145 gol atan yıldız futbolcuya da takıma katkısından dolayı teşekkür edildi.