Çinli üreticilerden AB'ye vergi itirazı

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Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM), Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergisine ilişkin revize edilmiş taslağına karşı olduğunu bildirdi.

Birlik, vergilere ilişkin kararın Çin'in AB'deki operasyonları ve yatırımları için 'muazzam riskler ve belirsizlik' getirdiğini açıkladı.

Uygulanan gümrük vergileri ile ilgili olarak bir açıklama yayınlayan CAAM, bu uygulamaların Avrupa'da faaliyet gösteren ve yatırım yapan Çinli işletmelerin güvenini zedelediğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, vergilerin, AB otomotiv endüstrisinin gelişiminin desteklenmesi, AB'de yerel istihdam fırsatlarının artırılması ve yeşil ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması üzerinde ciddi olumsuz etki yaratacağını bildirdi.

Avrupa Komisyonu, Çin yapımı elektrikli araçların ithalatına yönelik iddia edilen sübvansiyonlara ilişkin soruşturmasının taslak bulgularını Salı günü yayınladı. Bunlar arasında uygulanan gümrük vergilerine ilişkin bazı revizyonlar da yer alıyor. AB ticaret politikasını belirleyen komisyon, Çin'in elektrikli otomobil üretiminin kapsamlı sübvansiyonlardan faydalandığına hâlâ inandığını ve otomobil şirketlerine yüzde 36.3'e varan vergiler önerdiğini söyledi. Temmuz ayında planlanan maksimum vergi yüzde 37.6 olarak belirlenmişti.