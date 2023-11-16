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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Çinli teknoloji firması Dreame Technology Türkiye pazarına giriş yaptı - Teknoloji Haberleri

        Çinli teknoloji firması Dreame Technology Türkiye pazarına giriş yaptı

        tüketici elektroniği şirketlerinden Dreame Technology, ev ve saç temizliğine yönelik ürünlerini Türkiye pazarında da satışa sunmaya başladığını bir lansman etkinliği ile duyurdu. Lansmanda yerl alan, sahibinin ihtiyaçlarını anlayıp sesli iletişim kurabilen, dokunuşlara tepki verebilen, insan hareketlerini taklit edip oyun oynayabilen akıllı robot köpek dikkatleri üzerine topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:29
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        Çinli teknoloji firması Türkiye'de
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        Önde gelen tüketici elektroniği firmalarından Dreame Technology, yenilikçi çözümler sunduğunu vurguladığı ürünlerini Türkiye pazarına sunduğunu duyurdu.

        Lansman toplantısı ile Türkiye pazarına girişini açıklayan Çinli üreticinin ürünleri arasında şirketin gelişmiş temizlik robotu DreameBot L20 Ultra, yeni nesil süpürge modelleri Dreame R20 ve Dreame H12 Dual'in yanı sıra Dreame Hair Glory adlı saç kurutma makinesi ve robot köpek DreameDog gibi dikkatleri üzerine çeken ürünler yer aldı.

        "TEKNOLOJİ İLE HAYATA DEĞER KATMAK ÖNCELİĞİMİZ"

        Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Dreame Türkiye Ülke Müdürü Engin Cesurer, “Tüketici elektroniğini alanında dünyadaki önemli markalardan biri olarak ürünlerimizi Türkiye'deki kullanıcılarımızla buluşturacağımız için çok mutluyuz. Dreame Technology olarak kullanıcılarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, yüksek teknoloji ile hayatlarına değer katmak en önemli önceliğimiz. Piyasaya sunacağımız ürünlerimizin kısa vadede Türkiye'de çok sevileceğine inanıyoruz” dedi.

        KENDİSİNİ DE TEMİZLEYEN SÜPÜRGE

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        150'den fazla patente imza atan Dreame Technology'nin Türkiye pazarına sunduğu ürünler arasında firmanın hepsi bir arada temizlik robotu olarak adlandırdığı DreameBot L20 Ultra da yer alıyor. Bu yeni ürünün pil ömrü ve özellikleri ile kullanıcıya ihtiyaç duymadan kendi başına tam 75 gün boyunca temizlik yapabildiği belirtiliyor. Bu süpürge, toz haznesini otomatik olarak boşaltıyor, paspaslarını temizleyip kurutuyor, su ve solüsyonları bağımsız olarak dolduruyor.

        YAPAY ZEKÂ TABANLI

        DreameBot L20 Ultra sektördeki ilk yapay zekâ tabanlı MopExtend teknolojisiyle paspaslarını otomatik olarak hareket ettirerek ulaşılması zor köşe ve pervazları temizliyor. 150 dakikalık pil ömrüne sahip DreameBot L20 Ultra, Vormax Emiş Sistemi'yle saç, toz ve kirler için 7.000Pa'lık bir vakumlama gücü sunuyor.

        KABLOSUZ TEMİZLİK SÜPÜRGESİ

        Dreame R20 Kablosuz Süpürge, zemin türünü algılayarak uygun temizlik moduna geçebiliyor. Mavi ışıklı LED Optik teknolojisiyle loş bölgelerdeki kirlerin fark edilmesini kolaylaştırıyor. Yüksek hızlı fırçasız motoru, yüzde 99,9'luk toz filtreleme oranı ve özel aparatlarıyla Dreame R20'nin kumaş kaplı mobilyalar ve ulaşılması zor bölgelerdeki tüy ve kırıntıları da alabildiği açıklandı.

        AKILLI ROBOT KÖPEK: DREAMEDOG

        Dreame Technology'nin lansmanda sergilediği bir diğer ürün ise sektörün baş-vücut koordinasyonuna sahip ilk dört ayaklı biyonik robotu olan akıllı robot köpek DreameDog. Sahibinin ihtiyaçlarını anlayıp sesli iletişim kurabilen, dokunuşlara tepki verebilen, insan hareketlerini taklit edip oyun oynayabilen bu akıllı robot köpek, bulunduğu ortamın haritasını çıkarıp devriye gezebiliyor. Geliştirmeye açık yapısıyla ihtiyaca göre özelleştirmeye imkân sağlayan DreameDog'un 2024 ilkbaharında satışa sunulması planlanıyor.

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