Çinli sosyal medya fenomeni 50 metrelik vinçten düştü!

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Çin'de 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Xiao Qiumei, video çekerken yaklaşık 50 metrelik vinçten aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, iki çocuk annesi Qiumei'nin yere düşerken elinde telefon olduğunu bildirdi.

Vinç operatörü olarak çalışan Quimei'nin 100 binden fazla takipçisi olduğu ve günlük hayatını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştığı ifade edildi.

Quimei'nin işinin başındayken video çekmek istediği için hayatını kaybettiği iddia edilirken, ailesi bu iddiaları reddetti. Quimei'nin ailesi çalışırken telefonu çantasında bıraktığını ifade etti ve video çektiği iddialarını reddetti. Aile kızlarının kaza sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.