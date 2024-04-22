Çinli firma yeni bulut teknolojilerini İstanbul'da tanıttı
Huawei Cloud, 'Türkiye Bulut Teknolojileri İnovasyon Haftası 2024' kapsamında, 19 Nisan'da gerçekleştirdiği Huawei Cloud Veritabanı Forumu'nda, yeni nesil bulut çözümü GaussDB'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında ayrıca, Türkiye Öncü Veritabanı Programı'nın da resmi olarak başladığı duyuruldu
Huawei Cloud, yeni nesil veritabanı teknolojilerini sergiledi. Huawei ayrıca, Türkiye'deki veritabanı uygulamalarını desteklemeyi amaçlayan ‘Türkiye Öncü Veritabanı Programı’nın başladığını da duyurdu.
Forum çerçevesinde, GaussDB başta olmak üzere; MySQL, PostgreSQL ve MariaDB ile uyumlu çözümleri tanıtan Huawei, bu çözümler sayesinde, yüksek erişilebilirlik, performans, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve zekâ gereksinimlerini eksiksiz olarak karşılıyor. Huawei'in çoklu model destekli NoSQL veritabanı hizmeti GeminiDB de farklı protokollerle uyumluluğu sayesinde, esnek veri yönetimine olanak sağlıyor.
GaussDB'nin, sıkıştırma oranı ve performansı dengeleyen sıkıştırma becerisi ile, kullanıcılara daha düşük maliyetlerle daha yüksek depolama kullanımı sağladığı belirtildi. GaussDB, verilerin tüm veri yaşam döngüsü boyunca şifreli metin olarak saklanmasını ve işlenmesine de olanak tanıyor. Bu da endüstrinin tamamen yazılım aracılığıyla şifrelenen ilk tam şifreli veritabanı olmasını sağlıyor. AI-doğal zeka ile GaussDB, veritabanı yönetimini danışmanlıktan geliştirmeye ve O&M süreçlerine kadar otomatikleştirebiliyor.
"TÜRKİYE'DE TÜRKİYE İÇİN"
Huawei Cloud Türkiye Genel Müdürü Frank Ma yaptığı konuşmada, “Huawei Cloud, GaussDB veritabanlarına önemli yatırımlar yaptı ve bunları dünyanın en iyi bankalarının çekirdek sistemlerinde başarıyla uyguladı. ‘Türkiye'de, Türkiye İçin’ yaklaşımıyla, bulut veritabanı endüstrisini daha ileri taşımak üzere, iş ortaklarımızla iş birliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Huawei Cloud Veritabanı Direktörü Deming Dou ise yaptığı değerlendirmede, “Huawei Cloud GaussDB, mimaride yenilikçi yaklaşımlar, yazılım-donanım sinerjisi, yerleşik güvenlik ve yapay zeka desteği ile dünya genelindeki kullanıcılar için kapsamlı bir bulut veritabanı sistemi sunuyor” dedi.