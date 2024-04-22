Çinli firma yeni bulut teknolojilerini İstanbul'da tanıttı

Huawei Cloud, yeni nesil veritabanı teknolojilerini sergiledi. Huawei ayrıca, Türkiye'deki veritabanı uygulamalarını desteklemeyi amaçlayan ‘Türkiye Öncü Veritabanı Programı’nın başladığını da duyurdu.

Forum çerçevesinde, GaussDB başta olmak üzere; MySQL, PostgreSQL ve MariaDB ile uyumlu çözümleri tanıtan Huawei, bu çözümler sayesinde, yüksek erişilebilirlik, performans, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve zekâ gereksinimlerini eksiksiz olarak karşılıyor. Huawei'in çoklu model destekli NoSQL veritabanı hizmeti GeminiDB de farklı protokollerle uyumluluğu sayesinde, esnek veri yönetimine olanak sağlıyor.

GaussDB'nin, sıkıştırma oranı ve performansı dengeleyen sıkıştırma becerisi ile, kullanıcılara daha düşük maliyetlerle daha yüksek depolama kullanımı sağladığı belirtildi. GaussDB, verilerin tüm veri yaşam döngüsü boyunca şifreli metin olarak saklanmasını ve işlenmesine de olanak tanıyor. Bu da endüstrinin tamamen yazılım aracılığıyla şifrelenen ilk tam şifreli veritabanı olmasını sağlıyor. AI-doğal zeka ile GaussDB, veritabanı yönetimini danışmanlıktan geliştirmeye ve O&M süreçlerine kadar otomatikleştirebiliyor.

"TÜRKİYE'DE TÜRKİYE İÇİN"

Huawei Cloud Türkiye Genel Müdürü Frank Ma yaptığı konuşmada, “Huawei Cloud, GaussDB veritabanlarına önemli yatırımlar yaptı ve bunları dünyanın en iyi bankalarının çekirdek sistemlerinde başarıyla uyguladı. ‘Türkiye'de, Türkiye İçin’ yaklaşımıyla, bulut veritabanı endüstrisini daha ileri taşımak üzere, iş ortaklarımızla iş birliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.