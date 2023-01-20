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Ataşehir'de trafikte dehşet! Otomobiliyle çarptığı kuryeyi ezmeye çalıştı

İstanbul Ataşehir'de görenlerin kanını donduran bir magandalık yaşandı. Olayda bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motokuryeyi 2 kez üst üste çarparak ezmeye çalıştı. Dehşet anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 20.01.2023 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
Ataşehir'de bir sürücü kuryeye 2 kez çarpıp ezmeye çalıştı - Haberler
Cinayete teşebbüs! Kuryeye 2 kez çarpıp ezmeye çalıştı
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DHA

Ataşehir'de otomobil sürücüsünün trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye üst üste 2 defa çarpıp ezmeye kalkması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, 18 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; park halindeki otomobilini hareket ettiren sürücü kavşaktan yola doğru geçmek istedi. O sırada motosikletli kurye, ters yöne girmek için otomobilin önünde durdu.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOL KENARINA DÜŞTÜ

Otomobilin önünde duran motosikletli kurye ile sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası sürücü otomobiliyle motosikletli kuryeye üst üste 2 defa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye motosikletiyle yol kenarına düştü.

Kurye daha sonra aracın yanına giderek sürücüyle tartışmaya devam etti. Kuryeyi ezmeye kalkan otomobil sürücüsü, ardından aracıyla uzaklaştı. Yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Muhammet Pekşen, "Motosikletin arkasından aracıyla 2 defa vurduğunu gördüm. Daha sonra tartışmaya başladılar. Yol verme tartışması. Bilinçli olarak vurdu. Motosikletli vurmanın etkisiyle yan yattı. Tekrar kalktı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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